Negocierile de culise PNL-PSD. Când, cum și cu cine plănuiesc liberalii să îl schimbe pe Bolojan și ce dau la schimb PSD-ului ca să-i susțină. Care va fi rolul lui Kovesi și cât de implicat este Nicușor Dan

Sâmbătă, la Sibiu, va avea loc o şedinţă de Birou Politic extins la PNL. Liberalii se pregătesc să-l schimbe pe premierul Ilie Bolojan, spun surse din cadrul partidului.

PSD s-ar fi hotărât să scape de premierul Bolojan, mai ales acum, că bugetul ţării este pe cale să fie votat. Potrivit surselor Gândul, după şedinţa de sâmbătă de la Sibiu a liberalilor, actualul ministru de Interne, Cătălin Predoiu, ar urma să fie desemnat pentru a prelua prerogativele de premier.

Locul lui Predoiu, ca ministru de Interne, mai spun aceleaşi surse, ar fi dorit de fostul ministru al Justiţiei, Alina Gorghiu.

Contează însă şi pe cine doreşte PSD ca premier, mai ales că, mai spun sursele, unul dintre liderii importanţi social-democraţi ar avea pe altcineva în vedere.

Pentru ca PSD să accepte varianta cu Predoiu premier, mai spun aceleaşi surse, partidul ar urma să primească o altă funcție înaltă. Este vehiculată inclusiv șefia SRI. Preşedintele Nicușor Dan, însă, ar dori-o pe Laura Codruţa Kovesi pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații, mai spun surse din partid.

