(P)Servicii medicale gratuite pentru aproape 40.000 de locuitori ai Sectorului 5

Ioana Zafira
18 nov. 2025, 09:00, Diverse
Prin Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei, Primăria Sectorului 5 a oferit servicii medicale gratuite locuitorilor zonei pentru afecţiuni de natură stomatologică, medicină internă, endocrinologie, oftalmologie, ORL, kinetoterapie, fiziokinetoterapie, mamografie digitală 3D cu tomosinteză, dermato venerologie, diabet și nutriție, stomatologie, kinetoterapie, alergologie, logopedie și psihologie.

Peste 35.830 de programări au fost făcute în cele două centre ale Complexului Sf. Andrei. De asemenea, tot prin Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei, au fost asigurate servicii de tip before and after school pentru 650 de elevi din Sectorul 5.

Programul, care vizează promovarea educației, îmbunătățirea performanțelor școlare, promovarea unor modele comportamentale pozitive, reducerea abandonului școlar și oferirea unui ajutor pentru părinții și copiii din comunitate, va continua și pe parcursul anului viitor, spune primarul Vlad Popescu Piedone.

Anul acesta, Asociația HelpAutism, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5 și al Complexului Multifuncțional ”Sfântul Andrei”, a inaugurat un nou centru de tratament și recuperare în Sectorul 5,

”Centrul Sf. Andrei” situat în Calea 13 Septembrie nr.224, dedicat copiilor cu tulburări din spectrul autist. Centrul este prevăzut cu 6 cabinete dotate cu aparatură de specialitate pentru tratament și recuperare, deservite de 6 terapeuți, cu o capacitate de tratament de 22 de copii pe zi, acesta devenind al optulea centru deschis în România, pe care asociația îl oferă celor cu tulburare din spectrul autist și familiilor lor, de la diagnostic la recuperare și integrare reală educațională, socială și pe piața muncii.

