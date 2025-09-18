Reforma administrației centrale este un motiv sensibil de dispută între partidele din coaliție. În vreme ce Guvernul Bolojan vrea transformări radicale, cerând reducerea substanțială a posturilor, PSD are o poziție mai rezervată.
În opinia fostului ministru al Finanțelor, social-democratul Adrian Câciu, administrația centrală se poate restructura dacă există voință a premierului și a miniștrilor. Altfel e ”marketing politic”, spune Câciu, care aduce în discuție cifre concrete.
O simplă reorganizare ar putea rezolva problema
Potrivit datelor MFP, în iulie 2025 existau 618.711 posturi ocupate, finanțate integral de la bugetul de stat. Practic, cu doar 253 mai multe decât în luna iunie, spune Câciu. Așa cum a scris Gândul, partidele din coaliție nu prea se pun de acord în materie de reformă.
Adrian Câciu a atras atenția joi asupra lipsei de acțiune când vine vorba de reducerea posturilor și cheltuielilor din administrația publică centrală.
”Administrația centrală se poate restructura prin voința primului ministru și a miniștrilor.
Nu trebuie nici asumări de răspundere prin Parlament, nici legi schimbate.
Trebuie doar reorganizări/restructurări aprobate prin Hotărâri de Guvern sau OUG-uri.
Dacă tot se dorește să se reducă cheltuielile publice.
Dar nu, dușmanul e la local.
Clar, identificat, dar cu excepția Oradiei, sau a CJ Bihor care a externalizat posturile plătite gras (cu spor de fonduri europene dar cu cofinanțare de 50% din bugetul de stat) și care nu apar în aparatul de lucru.
Asistăm, de peste o lună, la un balet despre alte administrații (care au și un grad de autonomie și legi organice de organizare sau funcționare), cu tăieri de posturi din pix, în timp ce, în administrația centrală, acolo unde premierul și miniștrii puteau să facă lucrurile deja, nu se întâmplă nimic”.
Guvernul reduce posturile doar pe hârtie
În același mesaj, fostul ministru critică accentul excesiv pus de Guvern
pe reducerea posturilor în administrațiile locale, în contextul în care la nivel central nu s-a făcut nimic, deși există cadrul legal necesar pentru astfel de măsuri.
”Suntem în septembrie!
Câte posturi/cheltuieli s-au redus de la Administrația Publică Centrală?
Avem un răspuns public?
Că de declarații cât de greu este, s-a săturat lumea!
E marketing politic și nada reforma sau nu e?
Mai e un pic și trece anul iar deficitul, suntem anunțați că este în corzi, sare de 8%!”
