Reforma administrației centrale este un motiv sensibil de dispută între partidele din coaliție. În vreme ce Guvernul Bolojan vrea transformări radicale, cerând reducerea substanțială a posturilor, PSD are o poziție mai rezervată.

În opinia fostului ministru al Finanțelor, social-democratul Adrian Câciu, administrația centrală se poate restructura dacă există voință a premierului și a miniștrilor. Altfel e ”marketing politic”, spune Câciu, care aduce în discuție cifre concrete.

O simplă reorganizare ar putea rezolva problema

Potrivit datelor MFP, în iulie 2025 existau 618.711 posturi ocupate, finanțate integral de la bugetul de stat. Practic, cu doar 253 mai multe decât în luna iunie, spune Câciu. Așa cum a scris Gândul, partidele din coaliție nu prea se pun de acord în materie de reformă.