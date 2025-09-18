Prima pagină » Diverse » REFORMA administrației centrale, ”cartoful fierbinte” al coaliției. Lider PSD: ”E marketing politic”

REFORMA administrației centrale, ”cartoful fierbinte” al coaliției. Lider PSD: ”E marketing politic”

18 sept. 2025, 14:39, Diverse
REFORMA administrației centrale, ”cartoful fierbinte” al coaliției. Lider PSD: ”E marketing politic”

Reforma administrației centrale este un motiv sensibil de dispută între partidele din coaliție. În vreme ce Guvernul Bolojan vrea transformări radicale, cerând reducerea substanțială a posturilor, PSD are o poziție mai rezervată.

În opinia fostului ministru al Finanțelor, social-democratul Adrian Câciu, administrația centrală se poate restructura dacă există voință a premierului și a miniștrilor. Altfel e marketing politic”, spune Câciu, care aduce în discuție cifre concrete.

O simplă reorganizare ar putea rezolva problema

Potrivit datelor MFP, în iulie 2025 existau 618.711 posturi ocupate, finanțate integral de la bugetul de stat. Practic, cu doar 253 mai multe decât în luna iunie, spune Câciu. Așa cum a scris Gândul, partidele din coaliție nu prea se pun de acord în materie de reformă.

Adrian Câciu a atras atenția joi asupra lipsei de acțiune când vine vorba de reducerea posturilor și cheltuielilor din administrația publică centrală.
”Administrația centrală se poate restructura prin voința primului ministru și a miniștrilor.
Nu trebuie nici asumări de răspundere prin Parlament, nici legi schimbate.
Trebuie doar reorganizări/restructurări aprobate prin Hotărâri de Guvern sau OUG-uri.
Dacă tot se dorește să se reducă cheltuielile publice.
Dar nu, dușmanul e la local.
Clar, identificat, dar cu excepția Oradiei, sau a CJ Bihor care a externalizat posturile plătite gras (cu spor de fonduri europene dar cu cofinanțare de 50% din bugetul de stat) și care nu apar în aparatul de lucru.
Asistăm, de peste o lună, la un balet despre alte administrații (care au și un grad de autonomie și legi organice de organizare sau funcționare), cu tăieri de posturi din pix, în timp ce, în administrația centrală, acolo unde premierul și miniștrii puteau să facă lucrurile deja, nu se întâmplă nimic”.

Guvernul reduce posturile doar pe hârtie

În același mesaj, fostul ministru critică accentul excesiv pus de Guvern pe reducerea posturilor în administrațiile locale, în contextul în care la nivel central nu s-a făcut nimic, deși există cadrul legal necesar pentru astfel de măsuri.
”Suntem în septembrie!
Câte posturi/cheltuieli s-au redus de la Administrația Publică Centrală?
Avem un răspuns public?
Că de declarații cât de greu este, s-a săturat lumea!
E marketing politic și nada reforma sau nu e?
Mai e un pic și trece anul iar deficitul, suntem anunțați că este în corzi, sare de 8%!”
RECOMANDĂRILE AUTORULUI
Mediafax
Președintele PSD Iași face apel la parlamentarii USR și PNL să susțină plafonarea adaosului la alimente
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Cancan.ro
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Sindicatul din Guvern acuză intimidarea angajaţilor care au protestat
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a Melaniei a iscat controverse
Digi24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Educatoarea creșei din Timișoara, unde un copil de doar un an a murit, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. De ce este acuzată femeia
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Confuzia șoferilor la trecerea de pietoni: Oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Capital.ro
Tragedie în lumea actoriei. Hollywood-ul pierde un mare actor. S-a stins la doar 46 de ani
Evz.ro
Război în lumea manelelor! Tzancă Uraganu face acuzații grave
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Adevărul dureros spus cu voce tremurând: "Mi-a luat mult timp să accept". Priscilla Presley, despre momentul când și-a pierdut fiica. Cea mai grea CONFESIUNE a vieții sale: "Ore întregi am așteptat, sperând și rugându-ne, până când a venit doctorul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Cum au evoluat șopârlele australiene pentru a scăpa de incendii
ULTIMA ORĂ Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul
16:47
Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul
EXTERNE Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor”
16:46
Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor”
AI AFLAT! Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”
16:36
Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”
VIDEO EXCLUSIV Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta”
16:33
Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta”
ACTUALITATE Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”
16:24
Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”
AI AFLAT! Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”
16:12
Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”