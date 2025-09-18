Claudiu Năsui spune că orice reformă administrativă începe cu Guvernul: „Să le spui trebuie să strângeți cureaua, când tu nu ai strâns-o”

Cele patru partide care compun coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens în ceea ce privește concedierile din administrația locală. Decizia a fost pusă pe linia de așteptare, pentru că reforma propriu-zisă ar trebui să însemne cu totul altceva, este de părere fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui.

Înainte să ceară tăieri de cheltuieli în sectorul public local, Guvernul condus de Ilie Bolojan ar trebui să strângă ele însuși cureaua, a declarat Claudiu Năsui în cadrul unui interviu pentru RFI.

„În opinia mea, nu ar trebui să ne concentrăm numai pe cheltuielile de personal, ci pe cheltuielile în general, pentru că dacă reduci numai cheltuielile de personal, ce se poate întâmpla este ca o primărie să-și mute pur și simplu oamenii de pe statul de plată al primăriei în statul de plată al companiilor din subordinea primăriei și atunci practic, să schimbe banii de la cheltuieli de personal înspre bunuri și servicii, aceiași bani se cheltuiesc, aceiași oameni sunt angajați, nu s-a întâmplat nici o schimbare, decât una de cosmetizare contabilă”.

Potrivit lui Năsui, una dintre soluții ar fi reducerea cotelor defalcate către primării. Ba mai mult, reforma ar trebui să însemne „o descentralizare mai mare, descentralizarea însemnând să nu-ți mai vină fondurile de la centru.”

„Când îți vin fondurile de la centru, oamenii sunt mai nepăsători la nivel local și atunci o să aleagă mai degrabă un primar conectat la centru, care să poată să atragă mai mulți bani, decât un primar gospodar (…). Să fie o finanțare per locuitor, de exemplu sau după niște criterii obiective și să nu mai depindă de bunul plac al politicienilor de la centru”.

Fostul ministru USR a mai spus că reforma ar trebui să înceapă de la Guvern.

„ Dacă nu le faci pe alea la Guvernul central, e mai greu să convingi apoi primarii, să le spui trebuie să strângeți cureaua, când tu, la rândul tău, nu ai strâns-o. Aici, ar trebui Guvernul să dea un exemplu”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Claudiu Năsui îi bate obrazul lui Ilie Bolojan: „Guvernul cumva a găsit bani pentru a crește (din nou) subvenția pentru partide”

Claudiu Năsui contrazice „propaganda economică” clamată de Ilie Bolojan: „Realitatea e și mai sumbră”