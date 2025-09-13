Prima pagină » Știri politice » Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum

Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum

13 sept. 2025, 08:00, Știri politice
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum

Înainte de a fi numit premier, Ilie Bolojan a fost perceput în conștiința colectivă ca un mit al excelenței în administrația locală. Oradea, orașul pe care l-a condus timp de 12 ani, devenise etalonul de bune practici și de eficiență administrativă. Mitul gospodarului ideal l-a urmărit și la președinția Consiliului Județean Bihor. Legenda spunea că Bolojan taie și face. Partea cu tăiatul era simplă, cum e și acum. Însă realizările sale aveau în spate sute de milioane de lei primite de la Palatul Victoria. O șansă pe care primarul Bolojan a avut-o, dar pe care premierul Bolojan le-o taie acum celorlalți aleși locali.

Primarul Bolojan, marele beneficiar PNDL: 50 de milioane de lei

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a fost lansat în 2013. În acel an, Ilie Bolojan era deja la al doilea mandat al Primăriei Oradea și se pregătea să obțină fonduri guvernamentale record pentru dezvoltarea urbei. La solicitarea Gândul, primăria Oradea a comunicat suma de care instituția a benefician din PNDL, în perioada primarului Ilie Bolojan.

„Proiectul finanțat prin PNDL – Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi din municipiul Oradea, cu o valoare totală de 52.142.000 lei.”, au răspuns reprezentanții primăriei.

Întrucât nu există date și statistici centralizate, la nivel național, redacția Gândul a mai solicitat date și de la alte primării din țară. Spre exemplu, Primăria Alexandria a accesat aproximativ 6,5 milioane de lei prin PNDL, în timp ce Primăria Călărași aproximativ 26 de milioane. Astfel putem deduce că primarul Bolojan a fost un răsfățat al programului PNDL. Paradoxal, actualul premier se plângea în presă că PNDL este un program cu dedicație pentru anumite primării.

„Eu vă spun cu toată seriozitatea, un primar de comună depinde de majoritatea de la Consiliul Județean sau de partidul aflat la guvernare, pentru că și proiectele din PNDL (finanțarea de la buget a unor proiecte locale – inițiată de PSD – n.r.), din păcate, s-au dat nu pe criterii raționale, de sustenabilitate, eficiență economică, ci, de foarte multe ori, după coloratura politică”,susținea Ilie Bolojan în 2020, la Europa Liberă.

Președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan: 200 de milioane de lei prin Anghel Saligny

În 2020, vechiul PNDL se transformă în Programul Anghel Saligny. Diferența consta în tipurile de proiecte eligibile. Astfel, noul program se rezuma la proiectele de infrastructură. În același an, Ilie Bolojan pleca de la primărie și se așeza pe fotoliul de președinte al Consiliului Județean Bihor. În doar câteva luni a dat lovitura. Guvernul avea să-i ofere peste 40 de milioane de euro, bani destinați obiectivului „Inel Rutier Metropolitan Oradea.”

Din datele consultate de Gândul, reiese din nou că Ilie Bolojan a obținut una dintre cele mai mari finanțări de la Guvernul României prin programul Anghel Saligny. Consiliul Județean Tulcea, de exemplu, a obținut de 4 ori mai puțin (59 mil. lei), iar județele Arad și Brăila au primit jumătate față de Bihorul lui Bolojan(110-113 mil. lei).

Premierul Bolojan, spaima primarilor și a președinților de consilii județene

De când a ajuns la Guvern, Ilie Bolojan taie și spânzură. De altfel, premierul a fost ironizat public de partenerii de guvernare de la PSD, că face reforme „cu foarfeca”. Și-a impus o parte din măsuri, prin angajarea răspunderii, eludând procesul legislativ, din „criză de timp”, spune el. Foarfeca lui Bolojan a ajuns și în proiectul guvernamental, Anghel Saligny. Asta i-a înfuriat pe aleșii locali.

„Evaluarea și prioritizarea investițiilor: se va face în următoarele luni și pentru a asigura finanțarea investițiilor am convenit un moratoriu de 6 luni în care vom suspenda declanșarea de noi licitații sau întreruperea celor pornite, dar nu s-au depus oferte, și nu s-au adjudecatpentru a putea prioritiza proiectele. Suspendarea se face doar pentru proiectele finanțate de guvern și nu sunt legate de fonduri europene., declara premierul.

Sute de primării s-au trezit cu lucrările finanțate prin Anghel Saligny  SUSPENDATE

„Ştiu toţi constructorii din România că, în momentul de faţă, bugetul care a fost alocat Ministerului Dezvoltării pe componenta de «Anghel Saligny» practic este epuizat. Deci cele 10 miliarde de lei cât reprezenta bugetul acestui program pe anul acesta sunt epuizate. În condiţiile în care, în primele şase luni, am încasat mai puţin decât ne-am propus şi am cheltuit mult mai mult decât am estimat, pentru că am anulat prevederile ordonanţei, pentru că am continuat cu abordările normale, înseamnă că nu avem posibilitatea, indiferent cine este premier, să facem rectificări pozitive, pentru că nu mai avem spaţiu fiscal”, explică premierul.

Ordonanța de urgență privind suspendarea unor investiții din Programul Național „Anghel Saligny” a creat tensiune în coaliție. Social-democrații acuză că această măsură nu are la bază un consens în interiorul alianței.

Eșalonarea, compromisul lui Bolojan

Pe 10 septembrie, în ședința coaliției, liderilor li s-a pus pe masă o soluție de mijloc: eșalonarea proiectelor din Anghel Saligny și CNI pe o perioadă de trei ani. Ideea a fost prezentată chiar de Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, în ședința coaliției de miercuri seara, au precizat surse politice pentru Gândul.

Mai exact, proiectele ar urma să aibă alocări multianuale până în 2028. Astfel, edilii vor avea alocări fixe pe fiecare an, în așa fel încât primăriile și consiliile județene să cunoască exact banii pe care îi au la dispoziție pentru a îi cheltui. Surse politice au transmis pentru Gândul că propunerea care rămâne pe masa coaliției a venit ca alternativă la închiderea unor investiții. Un compromis care ar putea salva o mică parte din lucrările de infrastructură finanțate prin programul Anghel Saligny.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Coaliția ia în calcul o posibilă eșalonare pe trei ani a proiectelor din Anghel Saligny și CNI

Ce a fost și ce a rămas din pachetul II al lui Bolojan. Fără reforma administrației locale, POVARA pică tot pe cetățean și companii

Reforma administrației a lui Bolojan, o „shaorma cu de toate” / Culisele discuțiilor dintre primarii NEDUMERIȚI de procentele lui Bolojan

Citește și

POLITICĂ Angajații noștri, cu angajații lor. Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR cheltuim 1 milion euro pentru șoferi, asistenți, cabinete de parlamentari
21:32
Angajații noștri, cu angajații lor. Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR cheltuim 1 milion euro pentru șoferi, asistenți, cabinete de parlamentari
EXTERNE De ce par neverosimile imaginile cu dronele rusești din Polonia? S-au născut deja o grămadă de conspirații, dar explicația e foarte simplă
21:23
De ce par neverosimile imaginile cu dronele rusești din Polonia? S-au născut deja o grămadă de conspirații, dar explicația e foarte simplă
EXTERNE Ironia diplomației. După războiul declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București
21:06
Ironia diplomației. După războiul declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București
EDUCAȚIE Ministrul Educației: „Mă voi prezenta la moțiune. Eu nu merg liniștit în Parlament”
20:19
Ministrul Educației: „Mă voi prezenta la moțiune. Eu nu merg liniștit în Parlament”
VIDEO NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”
19:23
NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”
ENERGIE Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție. Budapesta anunță că proiectul va CONTINUA
18:50
Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție. Budapesta anunță că proiectul va CONTINUA
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
Imagini greu de privit. Un șofer din Vrancea accelerează și lovește intenționat un câine care alerga în fața mașinii lui
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Autorul asasinatului lui Charlie Kirk a fost prins! Tânărul de 22 de ani a fost predat autorităților de propriul tată, polițist cu experiență de peste trei decenii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Capital.ro
Ce se întâmplă cu afacerile Elenei Udrea după ce a ieșit din închisoare. Magistrații vor lua decizia
Evz.ro
Sindicatele profesorilor vor grevă ca în 2023. Veste de coșmar pentru elevii din ani terminali
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Motivul halucinant pentru care bărbatul din SUA a ucis-o cu sânge rece pe Iryna Zarutska, o tânără din Ucraina, în văzul tuturor, în metrou! Acesta suferea de probleme psihice
RadioImpuls
Roxana Blagu suferă în tăcere de aproape 13 ani! Vedeta încearcă în zadar să-și recupereze fiica: „Și dacă am speranțe, timpul acesta nu ni-l mai dă nimeni înapoi”. Cele două au rupt orice legătură după ce artista s-a despărțit de tatăl Oanei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Problema care „îl ține treaz noaptea” pe Sam Altman, șeful OpenAI
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Donald Trump, mesaj cu subînțeles pentru Vladimir Putin: „Răbdarea mea se epuizează rapid”
07:38
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Donald Trump, mesaj cu subînțeles pentru Vladimir Putin: „Răbdarea mea se epuizează rapid”
ACTUALITATE 13 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Record absolut de temperatură la umbră: 57,7 °C / Moare Aurel Vlaicu
07:15
13 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Record absolut de temperatură la umbră: 57,7 °C / Moare Aurel Vlaicu
EXCLUSIV Un polițist reținut după ce și-a STROPIT soția cu benzină merge, în continuare, la serviciu. Agentul este cercetat și într-un dosar de corupție
07:00
Un polițist reținut după ce și-a STROPIT soția cu benzină merge, în continuare, la serviciu. Agentul este cercetat și într-un dosar de corupție
ASTROLOGIE HOROSCOP financiar pentru septembrie 2025. Cum vor sta cu banii toate zodiile, în prima lună de toamnă
00:25
HOROSCOP financiar pentru septembrie 2025. Cum vor sta cu banii toate zodiile, în prima lună de toamnă
EXTERNE După REVOLUȚIA care a amuțit o lume, NEPALUL numește prima femeie premier din istorie
00:02
După REVOLUȚIA care a amuțit o lume, NEPALUL numește prima femeie premier din istorie
ANCHETĂ Un nigerian din București, patronul unei firme de amenajări interioare, e acuzat de mai multe VIOLURI. Poliția încearcă acum identificarea victimelor
23:41
Un nigerian din București, patronul unei firme de amenajări interioare, e acuzat de mai multe VIOLURI. Poliția încearcă acum identificarea victimelor