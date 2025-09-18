Prima pagină » Știri politice » A spart MILIOANE de euro la Oradea în an electoral, iar Bolojan l-a promovat la București. Cum a reușit mâna dreaptă a premierului să golească bugetul orașului pe concerte și festivaluri

18 sept. 2025, 07:00, Știri politice
Culmea ironiei. În timp ce la Oradea era principalul responsabil cu parangheliile electorale, la București a devenit responsabil cu tăierea risipei din Guvern. Nu este vorba de Ilie Bolojan, ci de aghiotantul său, Mihai Jurca. În 2025, proaspăt numit în funcția de șef al Cancelariei premierului, acesta s-a plâns că Guvernul dă prea mulți bani pe „protocol” și a tăiat bufetul suedez pentru miniștri și accesul la șoferi. O măsură care se încadra perfect în noul regim al austerității pe care șeful său, Ilie Bolojan, avea să-l instaureze. Doar este mâna dreaptă a premierului. O mână care acum mai puțin de un an mai mult dădea, decât lua. Că doar nu dădea de la el.

Milioane de euro pentru concerte și festivaluri

2024 a fost super-anul electoral, în care românii și-au votat europarlamentarii, autoritățile locale, parlamentarii, și aproape că și-au ales și președintele.

În ani electorali, de regulă, bugetele locale sunt foarte generoase cu astfel de activități, și nu numai. Iar comunitatea lui Bolojan, alesul care propovăduiește buna-chibzuire a banului public, nu face rabat de la regulă. Reiese acest lucru dintr-o simplă comparație cu fondurile destinate acelorași tipuri de evenimente, cu un an înainte, 2023.

O investigație Gândul arată că bugetul evenimentelor organizate de APTOR (Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – Visit Oradea) aferent anului 2024 a fost de 16.595.588 RON, adică peste 3,3 milioane de euro.

Banii au mers la către organizarea a 30 de evenimente, între lunile aprilie – decembrie.

În anul 2023, bugetul alocat organizării acestor evenimente a fost de 9.440.183 RON, adică puțin peste 1,8 milioane de euro. Asta înseamnă că în anul electoral 2024, apetitul pentru evenimente și promovare aproape ca s-a dublat. La fel și bugetul.

Potrivit cifrelor primite la solicitarea Gândul, de la APTOR, cel mai costisitor eveniment a fost Sounds of Oradea Festival – concert extraordinar – organizat la Oradea Arena. 4.201.680 lei a costat recitalul lui Andrea Bocelli, din 17 noiembrie 2024.

Concertul a fost finanțat de Primăria Oradea, condusă de Florin Alin Birta, succesorul lui Bolojan pe scaunul de edil și unul dintre apropiații actualului premier, prin asociația condusă de cel care i-a devenit mână dreaptă și la Guvern, Mihai Jurca.

Festivalul Sounds of Oradea, se ține, de regulă, la mijlocul lunii iunie. În 2024, festivalul ajuns la ediția a III-a avusese deja loc între 14-16 iunie și a beneficiat de un buget de puțin peste 1 milion de lei. Deși recitalul susținut de Andrea Bocelli a avut loc abia cinci luni mai târziu, a fost prezentat ca un „concert special”, în cadrul aceluiași eveniment.

Asta înseamnă că festivalul, în sine, a ajuns să coste 5,2 milioane de lei, în total.

Orădenii nu s-au bucurat doar de Bocelli, street-food sau artificii. În orașul traversat de Crișul Repede, Primăria dat 70 de mii de lei (69.169), în 2024, pentru un „eveniment cultural care își propune să celebreze și să promoveze cultura slovacă”. Aceluiași eveniment cultural, Zilele Culturii Slovace, i s-au alocat în anul non-electoral 2023, 19.192 lei.

Mihai Jurca, șeful „asociației de milioane” din bani publici

APTOR (Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – Visit Oradea) este asociația municipalității, care se ocupă de promovarea Municipiului Oradea.

Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (Visit Oradea) este o organizație de management al destinației, realizată în baza unui parteneriat public-privat, demarat în anul 2015, între autoritatea locală din Oradea și cei mai importanți actori din domeniul turistic, din #Oradea și #BăileFelix, scrie pe site-ul asociației.

APTOR s-a înființat în 2016, sub semnătura primarului Ilie Bolojan, președintele asociației, la acea vreme, potrivit ACTULUI CONSTITUTIV ACTUALIZAT la data de 23.02.2016.

În 2024, Asociația și-a modificat statutul. Aici îl regăsim, în postura de președinte, reprezentant al Municipiului Oradea, pe Mihai Jurca.

Zeci de mii de euro pentru promovare în presa locală

Asociația condusă de Mihai Jurca s-a ocupat ani la rând, de pe vremea mandatelor lui Bolojan ca primar, de promovarea imaginii orașului și, implicit, de imaginea edilului. Evenimentele organizate de Primăria Oradea au fost promovate intens în presa locală cu fonduri de la bugetul de stat, Ilie Bolojan cumpărându-și astfel liniștea și construindu-și liniștit legenda.

Preferații administrației locale au fost Bihor Media, care deține „Bihoreanul” și Inform Media Press, care deține „Jurnalul Bihorean”, care au primit zeci de mii de lei, pentru „servicii de publicitate”, cel puțin în 2023 și 2024.

Publicația Bihoreanul, una dintre cele abonate la banii Primăriei, i-a „organizat” în aprilie 2025, într-o cafenea din oraș, preferata lui Bolojan, un interviu de o oră președintelui interimar, „întors acasă cu ocazia sărbătorilor de Paște”.

Bugetul local pe anul 2024, a fost adoptat în Consiliul Local, în februarie 2024, cu venituri în sumă de 2.818.007.380 lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.932.119.360 lei.

A tăiat bufetul suedez, dar s-a mutat singur în 4 camere

De când a fost promovat la Capitală de Ilie Bolojan, Mihai Jurca a devenit principalul responsabil cu tăierile de cheltuieli din Guvern. Și a tăiat tot ce se putea, până și castraveții de la bufetul suedez pe care l-a desființat cu totul. A dat afară șoferii și i-a pus pe miniștri să vină pe jos sau cu mașina personală la muncă. Singurul lucru care nu i s-a părut „risipă bugetară” a fost uriașul apartament de serviciu pe care l-a primit. Mihai Jurca stă singur în 4 camere, într-un apartament de 135 mp, la parterul unei vile din nordul Capitalei.

„Există un living foarte mare, un dormitor, o baie, un hol, o bucătărie și o cameră de tip spațiu de depozitare. Suprafața este corectă. Modul în care se scrie contractul nu îl comentez. Dar ca să fie foarte clar, e un apartament pe care l-am cerut în apropierea locului de muncă. Eu în 15 minute pot să ajung pe jos la Guvern. Plec foarte devreme, vin foarte târziu. Dacă acesta este imobilul pe care mi l-a pus la dispoziție RAAPPS, eu l-am luat. Locuiesc singur. Ar fi suficientă o suprafață mai mică”, a declarat Mihai Jurca, șeful cancelariei lui Ilie Bolojan.

