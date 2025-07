RELAȚIA neștiută dintre Ianis Hagi și cumnatul său, Thomas Ferfelis. Internaționalul român a făcut dezvăluirea, chiar la nunta surorii sale

Așa cum era de așteptat, Ianis Hagi a fost prezent la nunta surorii sale, Kira, cu grecul Thomas Ferfelis.

Petrecerea a avut loc, duminică, la un restaurant de pe malul lacului Cernica, iar cu această ocazie internaționalul român a oferit câteva declarații jurnaliștilor prezenți la fericitul eveniment din viața familiei sale.

Mijlocașul ofensiv, în vârstă de 26 de ani, în continuare liber de contract după despărțirea de Rangers, a făcut mai multe urări de bine celor doi tineri, dar a scos în evidență și faptul că îl cunoaște de mult timp pe cumnatul său, dezvăluind cu această ocazie chiar că a și jucat fotbal cu acesta la un moment dat, în perioada în care ei învățau la același liceu.

Ianis este bucuros că acum fostul coleg a intrat în familia Hagi și a vorbit numai în termeni apreciativi la adresa familiei din care provine grecul.

„Multă sănătate cuplului și să fie împreună și la bine și la greu. Să le dea Dumnezeu mulți copii. Și la nunta mea, și la nunta ei (a avut emoții-n.r.), suntem amândoi în casă și emoțiile au fost foarte mari. Ne bucurăm că a venit și această zi pentru Kira. (…) Cu Thomas ne știm de foarte mult timp, eu am jucat și fotbal cu el la școală. Am fost colegi, după aceea am devenit prieteni, când a început să iasă cu Kira. (…) E un băiat care, în primul rând, o iubește pe Kira enorm și asta este foarte important. Provine dintr-o familie cu foarte mult respect, cu principii importante, ne bucurăm că Kira face acest pas în viață către o familie foarte bună, cu principii, foarte asemănătoare cu cea în care am crescut și noi”, a spus Ianis Hagi, citat de Spynews.

CITEȘTE ȘI:

Ianis Hagi, ofertat de Gigi Becali la nunta surorii sale, Kira! Ce spune despre un transfer la FCSB: „Să fiu fericit, asta contează cel mai mult”

Călin Georgescu s-a rugat în deschidere la biserica în care Kira Hagi şi Thomas Ferfelis s-au cununat

Cât costă rochia de mireasă purtată de Kira Hagi. Detaliul care a atras toate privirile, la biserică

Fabulos! Cum arată cadoul lui Ion Țiriac pentru nunta cuplului Kira Hagi – Thomas Ferfelis. Piesa rară a aparținut Ducesei de Kent!