Prima pagină » Actualitate » Alimentul tradițional de pe masa de Crăciun care ne face mai inteligenți, potrivit dr. Vlad Ciurea

Alimentul tradițional de pe masa de Crăciun care ne face mai inteligenți, potrivit dr. Vlad Ciurea

26 dec. 2025, 16:47, Actualitate
Alimentul tradițional de pe masa de Crăciun care ne face mai inteligenți, potrivit dr. Vlad Ciurea

V-ați gândit vreodată că există un aliment tradițional de pe masa de Crăciun care ne face mai inteligenți? Despre acest produs a vorbit chiar medicul neurolog Vlad Ciurea. Este preparat adeseori acasă, dar și cumpărat din comerț, îndeosebi în preajma sărbătorilor.

În perioada sărbătorilor, sunt pregătite nu doar listele de cumpărături, ci și bucate alese, prăjituri și cadouri pentru cei dragi. Crăciunul poate fi un moment magic în care familiile se reunesc, povestesc și se înfruptă din preparate tradiționale. Medicul neurolog Vlad Ciurea a adus în atenție că există alimente care ne pot face mai deștepți.

Dr. Vlad Ciurea vorbește despre alimentul tradițional care ne face mai inteligenți

Alimente care stimulează creierul

Practic, există produse alimentare care pot ajuta la stimularea celulelor nervoase pentru o memorie mai bună. Medicul neurolog susține că alimentul care ajută la stimularea creierului este ciocolata, care coține cacao. De altfel, este un ingredient folosit de cele mai multe ori în cozonac, un aliment des consumat de Crăciun.

„Există o grămadă de stimulatoare a proceselor cerebrale. Toate aceste stimulatoare favorizează învăţarea, şi la şcoală, şi la copilul mic. Toţi ştim, de exemplu, că în sesiune se foloseşte cafeaua în cantitate mare. Da, ne ajută. Ciocolata ne ajută, cacaua ne ajută, stimulează şi ajută.

Sunt câţiva factori majori în învăţare: cafeaua, ciocolata, cacaua şi o alimentaţie raţională, cât mai puţine lucruri de tip grăsimi, sarmale, prăjeli, acele lucruri care încarcă stomacul şi sângele nu mai merge în creier. Apoi, dulce, dar nu zahăr, care este rafinat. Dar dulcele din miere, din fructe, nu prăjiturele însiropate. Trebuie metabolizat uşor acel dulce care dă energie”, a spus prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, într-un interviu televizat.

De altfel, medicul susținea, într-o postare pe internet, că zahărul rafinat face rău creierului.

„Creierului îi plac dulciurile. Dar nu orice dulce! Zahărul îi face rău, mai ales cel rafinat, de aceea trebuie alese cu grijă produsele cu care ne răsfățăm sau din care ne „extragem” energie. Vă spun din start: celula nervoasă va fi extrem de mulțumită cu dulciuri cât mai naturale. Ce avem aici? Fructele noastre de sezon, atunci când le avem. Slavă Domnului, România este o țară bogată din acest punct de vedere!

Dacă totuși nu le avem, ne vom bucura de miere sau gem din fructe, dar preparat fără zahăr. (Da, se poate!) Acestea sunt bune și dau energie celulei nervoase. Vă sfătuiesc să renunțați la acele combinații de ciocolată cu umpluturi, siropuri, creme sau arome diverse: sunt „poveri” care se metabolizează greu. Ciocolata amăruie păstrează totuși acel gust original și nealterat de cacao.(…) Ce-i drept, o lume fără bomboane și ciocolată ar fi mai tristă!”, a scris prof. dr. Vlad Ciurea, pe contul de Facebook

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Demența la câini este mai comună decât credeai. La ce semne să fii atent?
FLASH NEWS Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc”
17:07
Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc”
EXTERNE Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale
17:01
Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale
SPORT Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB. „Se schimbă situația”
16:44
Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB. „Se schimbă situația”
FLASH NEWS Timur Mindich, creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, a fost găsit de jurnaliști în Israel. „Am devenit extremist fără temei”
15:48
Timur Mindich, creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, a fost găsit de jurnaliști în Israel. „Am devenit extremist fără temei”
ECONOMIE Campionii economici ai lumii peste 15 ani. Binomul SUA – China păstrează primele poziții, Rusia părăsește top 10. Marea surpriză de pe 3
15:48
Campionii economici ai lumii peste 15 ani. Binomul SUA – China păstrează primele poziții, Rusia părăsește top 10. Marea surpriză de pe 3
ULTIMA ORĂ 🚨 Axios: Rusia este dispusă să accepte un armistițiu temporar, pentru a permite Ucrainei să organizeze un referendum în problema cedării de teritorii
15:48
🚨 Axios: Rusia este dispusă să accepte un armistițiu temporar, pentru a permite Ucrainei să organizeze un referendum în problema cedării de teritorii

Cele mai noi