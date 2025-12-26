Alimentul tradițional de pe masa de Crăciun care ne face mai inteligenți, potrivit dr. Vlad Ciurea

V-ați gândit vreodată că există un aliment tradițional de pe masa de Crăciun care ne face mai inteligenți? Despre acest produs a vorbit chiar medicul neurolog Vlad Ciurea. Este preparat adeseori acasă, dar și cumpărat din comerț, îndeosebi în preajma sărbătorilor.

În perioada sărbătorilor, sunt pregătite nu doar listele de cumpărături, ci și bucate alese, prăjituri și cadouri pentru cei dragi. Crăciunul poate fi un moment magic în care familiile se reunesc, povestesc și se înfruptă din preparate tradiționale. Medicul neurolog Vlad Ciurea a adus în atenție că există alimente care ne pot face mai deștepți.

Alimente care stimulează creierul

Practic, există produse alimentare care pot ajuta la stimularea celulelor nervoase pentru o memorie mai bună. Medicul neurolog susține că alimentul care ajută la stimularea creierului este ciocolata, care coține cacao. De altfel, este un ingredient folosit de cele mai multe ori în cozonac, un aliment des consumat de Crăciun.

„Există o grămadă de stimulatoare a proceselor cerebrale. Toate aceste stimulatoare favorizează învăţarea, şi la şcoală, şi la copilul mic. Toţi ştim, de exemplu, că în sesiune se foloseşte cafeaua în cantitate mare. Da, ne ajută. Ciocolata ne ajută, cacaua ne ajută, stimulează şi ajută.

Sunt câţiva factori majori în învăţare: cafeaua, ciocolata, cacaua şi o alimentaţie raţională, cât mai puţine lucruri de tip grăsimi, sarmale, prăjeli, acele lucruri care încarcă stomacul şi sângele nu mai merge în creier. Apoi, dulce, dar nu zahăr, care este rafinat. Dar dulcele din miere, din fructe, nu prăjiturele însiropate. Trebuie metabolizat uşor acel dulce care dă energie”, a spus prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, într-un interviu televizat.

De altfel, medicul susținea, într-o postare pe internet, că zahărul rafinat face rău creierului.

„Creierului îi plac dulciurile. Dar nu orice dulce! Zahărul îi face rău, mai ales cel rafinat, de aceea trebuie alese cu grijă produsele cu care ne răsfățăm sau din care ne „extragem” energie. Vă spun din start: celula nervoasă va fi extrem de mulțumită cu dulciuri cât mai naturale. Ce avem aici? Fructele noastre de sezon, atunci când le avem. Slavă Domnului, România este o țară bogată din acest punct de vedere! Dacă totuși nu le avem, ne vom bucura de miere sau gem din fructe, dar preparat fără zahăr. (Da, se poate!) Acestea sunt bune și dau energie celulei nervoase. Vă sfătuiesc să renunțați la acele combinații de ciocolată cu umpluturi, siropuri, creme sau arome diverse: sunt „poveri” care se metabolizează greu. Ciocolata amăruie păstrează totuși acel gust original și nealterat de cacao.(…) Ce-i drept, o lume fără bomboane și ciocolată ar fi mai tristă!”, a scris prof. dr. Vlad Ciurea, pe contul de Facebook

Autorul recomandă: