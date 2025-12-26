Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB. „Se schimbă situația”

Louis Munteanu, jucătorul de la CFR Cluj, petrece Sărbătorile în Vaslui, orașul natal. Aici a jucat un meci de fotbal în sală unde ASC Ivacec Vaslui s-a duelat cu o echipă formată din fotbaliști originari din Vaslui, la eveniment fiind și Ovidiu Perianu, Andrei Borza sau Marian Aioani.

„La fel ca în anii precedenți, familia Munteanu dă curs invitației noastre la mișcare și ne onorează cu prezența. Le dorim mult succes lui Louis și Rareș Munteanu, iar lui Ovidiu Perianu recuperare ușoară și să revină cât mai repede pe teren” arată cei de la ACS Ivacec Vaslui.

Dar, atacantul echipei din Gruia a purtat tricoul FCSB, formație ce dorește să-l transfere. Gigi Becali s-a arătat bucuros de gestul lui Louis Munteanu, dar Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, l-a criticat pe jucător.

Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB

La negocierile cu FCSB cei doi patroni, Gigi Becali și Nelu Varga, s-au înțeles, dar Louis Munteanu a cerut un salariu de 60.000 de euro lunar și afacerea a căzut. În tranzacție intra și transferul lui Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj la FCSB.

„Eu nu am mai vorbit cu Louis Munteanu. El și-a pus tricoul? A, păi dacă el l-a pus la inițiativa lui… Înseamnă că iubește FCSB-ul și este posibil orice. Acum da, chiar mă gândesc mai mult să îl iau. Se schimbă situația”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

De partea cealaltă, Nelu Varga a răbufnit, potrivit GSP. „E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el. De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a declarat acesta.