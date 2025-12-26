Prima pagină » Sport » Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB. „Se schimbă situația”

Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB. „Se schimbă situația”

26 dec. 2025, 16:44, Sport
Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB. „Se schimbă situația”

Louis Munteanu, jucătorul de la CFR Cluj, petrece Sărbătorile în Vaslui, orașul natal. Aici a jucat un meci de fotbal în sală unde ASC Ivacec Vaslui s-a duelat cu o echipă formată din fotbaliști originari din Vaslui, la eveniment fiind și Ovidiu Perianu, Andrei Borza sau Marian Aioani.

„La fel ca în anii precedenți, familia Munteanu dă curs invitației noastre la mișcare și ne onorează cu prezența. Le dorim mult succes lui Louis și Rareș Munteanu, iar lui Ovidiu Perianu recuperare ușoară și să revină cât mai repede pe teren” arată cei de la ACS Ivacec Vaslui.

Dar, atacantul echipei din Gruia a purtat tricoul FCSB, formație ce dorește să-l transfere. Gigi Becali s-a arătat bucuros de gestul lui Louis Munteanu, dar Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, l-a criticat pe jucător.

Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB

La negocierile cu FCSB cei doi patroni, Gigi Becali și Nelu Varga, s-au înțeles, dar Louis Munteanu a cerut un salariu de 60.000 de euro lunar și afacerea a căzut. În tranzacție intra și transferul lui Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj la FCSB.

„Eu nu am mai vorbit cu Louis Munteanu. El și-a pus tricoul? A, păi dacă el l-a pus la inițiativa lui… Înseamnă că iubește FCSB-ul și este posibil orice. Acum da, chiar mă gândesc mai mult să îl iau. Se schimbă situația”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

De partea cealaltă, Nelu Varga a răbufnit, potrivit GSP. „E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el. De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a declarat acesta.

Recomandarea video

Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Demența la câini este mai comună decât credeai. La ce semne să fii atent?
FLASH NEWS Nicușor Dan s-a întâlnit la Paris cu jucătoarea de tenis Virginia Ruzici. Președintele și-a amintit abia după trei săptămâni și a publicat fotografia
17:17
Nicușor Dan s-a întâlnit la Paris cu jucătoarea de tenis Virginia Ruzici. Președintele și-a amintit abia după trei săptămâni și a publicat fotografia
FLASH NEWS Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc”
17:07
Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc”
EXTERNE Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale
17:01
Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale
SHOPPING Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine cu produse de casă din România. Reduceri uriașe la toate produsele
16:30
Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine cu produse de casă din România. Reduceri uriașe la toate produsele

Cele mai noi