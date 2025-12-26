Prima pagină » Actualitate » Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară

Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară

26 dec. 2025, 16:09, Actualitate
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară

Avertizare ANM valabilă pentru următoarele zile. Specialiștii în meteorologie au emis un cod portocali ninsori, polei și viscol valabil în 14 județe din România. Codul va fi valabil din 28 decembrie 2025, ora 02:00, în zona montană. De altfel, de azi, 26 decembrie 2025, este valabil un cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite în mai multe zone din țară.

Codul portocaliu de vânt puternic și viscol va fi valabil în intervalul 28 decembrie, ora 02:00 – 29 decembrie, ora 10:00. Fenomene și zone vizate: intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură

„În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită”, anunță ANM.

Cod portocaliu de viscol în mai multe județe din România

Cod galben de ninsori viscolite

De altfel, va fi valabil și un cod glben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, precum și la munte; intensificări ale vântului în Oltenia, local în Muntenia și sudul Banatului. Va fi valabil în intervalul 28 decembrie 2025, ora 02:00 – 29 decembrie 2025, ora 10:00.

„În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 80…110 km/h, iar în Moldova și Transilvania viteza vântului va atinge 60…70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare cu viteze în general de 50…60 km/h.

În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3…6 cm”, transmite ANM.

Cod galben de zăpadă viscolită la munte

Va intra în vigoare și un cod galben de intensificări ale vântului și zăpadă viscolită la munte, în intervalul 27 decembrie 2025, ora 16:00 – 28 decembrie 2025, ora 02:00.

„Vântul va avea intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vântul va prezenta intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90…110 km/h, viscolind zăpada depusă”, transmit meteorologii.

Cod galben de intensificări ale vântului și zăpadă viscolită la munte. Sursă foto: meteoromania.ro

Autorul recomandă:

Sursă foto: meteoromania.ro, Shutterstock

Recomandarea video

Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Demența la câini este mai comună decât credeai. La ce semne să fii atent?
FLASH NEWS Nicușor Dan s-a întâlnit la Paris cu jucătoarea de tenis Virginia Ruzici. Președintele și-a amintit abia după trei săptămâni și a publicat fotografia
17:17
Nicușor Dan s-a întâlnit la Paris cu jucătoarea de tenis Virginia Ruzici. Președintele și-a amintit abia după trei săptămâni și a publicat fotografia
FLASH NEWS Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc”
17:07
Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc”
EXTERNE Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale
17:01
Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale
SPORT Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB. „Se schimbă situația”
16:44
Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB. „Se schimbă situația”
FLASH NEWS Timur Mindich, creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, a fost găsit de jurnaliști în Israel. „Am devenit extremist fără temei”
15:48
Timur Mindich, creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, a fost găsit de jurnaliști în Israel. „Am devenit extremist fără temei”
ECONOMIE Campionii economici ai lumii peste 15 ani. Binomul SUA – China păstrează primele poziții, Rusia părăsește top 10. Marea surpriză de pe 3
15:48
Campionii economici ai lumii peste 15 ani. Binomul SUA – China păstrează primele poziții, Rusia părăsește top 10. Marea surpriză de pe 3

Cele mai noi