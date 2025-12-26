Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară

Avertizare ANM valabilă pentru următoarele zile. Specialiștii în meteorologie au emis un cod portocali ninsori, polei și viscol valabil în 14 județe din România. Codul va fi valabil din 28 decembrie 2025, ora 02:00, în zona montană. De altfel, de azi, 26 decembrie 2025, este valabil un cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite în mai multe zone din țară.

Codul portocaliu de vânt puternic și viscol va fi valabil în intervalul 28 decembrie, ora 02:00 – 29 decembrie, ora 10:00. Fenomene și zone vizate: intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură

„În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită”, anunță ANM.

Cod galben de ninsori viscolite

De altfel, va fi valabil și un cod glben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, precum și la munte; intensificări ale vântului în Oltenia, local în Muntenia și sudul Banatului. Va fi valabil în intervalul 28 decembrie 2025, ora 02:00 – 29 decembrie 2025, ora 10:00.

„În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 80…110 km/h, iar în Moldova și Transilvania viteza vântului va atinge 60…70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare cu viteze în general de 50…60 km/h.

În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3…6 cm”, transmite ANM.

Cod galben de zăpadă viscolită la munte

Va intra în vigoare și un cod galben de intensificări ale vântului și zăpadă viscolită la munte, în intervalul 27 decembrie 2025, ora 16:00 – 28 decembrie 2025, ora 02:00.

„Vântul va avea intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vântul va prezenta intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90…110 km/h, viscolind zăpada depusă”, transmit meteorologii.

Sursă foto: meteoromania.ro, Shutterstock