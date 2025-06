Thomas Ferfelis, proaspătul soț al Kirei și ginerele „regelui” Hagi, este manager la salonul de evenimente de pe malul lacului Cernica – Cernica Events. Kira Hagi l-a cunoscut pe Thomas în perioada liceului, fiind colegi la Școala Internațională din București. Deși au luat fiecare pe drum diferit, s-au reîntâlnit după câțiva ani.

În timp ce Kira a plecat să studieze actoria în SUA, la New York Film Academy, Thomas Ferfelis a plecat să studieze la Universitatea Southampton din Marea Britanie. El provine dintr-o familie greacă care s-a mutat în România în urmă cu mulți ani. Astfel, nunta de ieri s-a desfășurat cu tradiții și muzică ca la machedoni.

După ce a absolvit, Kira Hagi a jucat în câteva filme și seriale:

„Enescu, jupuit de viu”

„Lasă-mă, îmi place! Camera 609”

„Lia – Soția soțului meu”

„Neidentificat”

„Între chin și amin”

Ea a lucrat o perioadă și pentru Aleph TV, televiziunea de știri a lui Adrian Sârbu, unde a prezentat emisiunea „Smart is the new cool”. Potrivit Libertatea, Kira le-a făcut cunoștință părinților ei cu Thomas la inaugurarea hotelului de la baza Farului de la Ovidiu.

Cei doi au avut mai multe apariții împreună. Ei au fost prezenți și la Palatul Cotroceni, la momentul când Gică Hagi a primit de la președintele Klaus Iohannis Ordinul Național „Steaua României”, cea mai înaltă distincție a statului român.

Tatăl lui Thomas Ferfelis deține una dintre cele mai mari companii de distribuție din România

Părinții lui Thomas Ferfelis sunt oameni de afaceri și dețin compania Elgeka Ferfelis, una dintre cele mai mari companii de distribuție din sectorul bunurilor de larg consum, în sectorul alimentar și alte sectoare FMCG. Oferă un sistem integrat de Servicii Comerciale în vânzări, marketing și logistică.

Compania are 11.000 de magazine și în jur de 300 de angajați. Având activitate de peste 30 ani în Grecia, Cipru și România, compania este parteneră cu 17 furnizori, 50 de branduri, 2.500 de SKU-uri și deține 55.000 de paleți digitali, potrivit datelor din 2024. De asemenea, compania are 4.180 de clienți internaționali, 50.000 de vizite comerciale și 1.000 de produse listate.

1974: Compania ELGEKA a fost înființată de George și Helen Katsiotis în Grecia.

1995: Topul celor 500 de Companii Dinamice.

2000: S-a extins în România.

2001: 100 de milioane de Euro cifră de afaceri netă.

2002: ELGEKA-FERFELIS ROMANIA SA se formează.

2017: Top firme de distribuție din România.

2023: 75 de milioane de Euro cifră de afaceri netă.

Directorul general al companiei este Ioannis Ferfelis, tatăl lui Thomas și socrul Kirei Hagi.

Sursa Foto: Arhiva Gândul

Citește și:

Primele IMAGINI cu Kira Hagi în rochie de mirească. Cum arată fiica „Regelui” / Biserica este împodobită ca-n povești, urmează petrecerea la Cernica

Cum arată localul în care Kira Hagi și Thomas Ferfelis petrec alături de cei 500 de invitați. Nuntă cu decor de basm și meniu personalizat!