Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a publicat din spital o scrisoare scrisă de mână în care confirmă că îl susține pe fiul său cel mare, Flavio Bolsonaro, pentru cursa prezidențială din 2026. Fostul președinte al Braziliei este găsit vinovat de orchestrarea unui plan pentru a anula rezultatele alegerilor din 2022 și a rămâne la putere. Acesta execută o pedeapsă de 27 de ani și 3 luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, dar în prezent se află în spital în urma unei operații de hernie inghinală.

Decizia de condamnare pronunțată de un complet de cinci judecători de la Curtea Supremă a Braziliei l-a făcut pe Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, primul fost președinte din istoria țării condamnat pentru atacarea democrației. În timpul șederii sale în spital, pe 25 decembrie, Bolsonaro a transmis printr-o scrisoare oficială susținerea pentru candidatura fiului său, Flávio Bolsonaro, la alegerile prezidențiale din 2026.

„Scrisoare către poporul brazilian. De-a lungul vieții mele, m-am confruntat cu bătălii grele, plătind un preț mare cu sănătatea și familia mea, pentru a apăra ceea ce cred că este mai bine pentru Brazilia noastră. Confruntat cu acest scenariu de nedreptate și cu angajamentul de a nu permite ca voința populară să fie redusă la tăcere, am decis să-l nominalizez pe Flávio Bolsonaro drept candidat la funcția de Președinte al Republicii în 2026. Îi încredințez ceea ce este cel mai important în viața unui tată, propriul său fiu, misiunii de a salva Brazilia noastră. Aceasta este o decizie conștientă și legitimă, susținută de dorința de a păstra reprezentarea celor care au avut încredere în mine. El este continuarea drumului spre prosperitate pe care l-am început cu mult înainte de a deveni președinte, pentru că cred că trebuie să ne reluăm responsabilitatea de a conduce Brazilia cu dreptate, fermitate și loialitate față de aspirațiile poporului brazilian”, a menționat Jair Bolsonaro în scrisoarea pe care fiul său, Flávio, le-a citit-o jurnaliștilor.

„Donald Trump al Tropicelor”

Relația dintre Jair Bolsonaro și Donald Trump este definită de o afinitate ideologică profundă, fiind adesea descrisă ca o alianță între „Trump al Tropicelor” și modelul său politic din Statele Unite. În 2025, această legătură a devenit un punct central al tensiunilor diplomatice dintre SUA și Brazilia.

Donald Trump l-a apărat public pe Bolsonaro în contextul condamnării acestuia în Brazilia pentru tentativă de lovitură de stat, pe care președintele american a numit-o o „vânătoare de vrăjitoare” și a cerut autorităților braziliene să îl „lase în pace” pe fostul lider. În iulie 2025, Trump a impus Braziliei suprataxe vamale de 50%, pe care le-a legat direct de măsurile politice aplicate lui Bolsonaro și de ceea ce Statele Unite au numit relații comerciale „incorecte” sub administrația actuală a lui Luiz Inácio Lula da Silva.

Recomandările autorului: