Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine cu produse de casă din România. Reduceri uriașe la toate produsele

Bianca Dogaru
26 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine cu produse de casă din România. Reduceri uriașe la toate produsele
Lanțul de magazine cu articole pentru casă, English Home, urmează să plece din România și să-și închidă toate locațiile. Din acest motiv, toate produsele se vând la prețuri reduse semnificativ. 

Majoritatea ofertelor sunt 1+1, iar celelalte produse se vând cu reduceri de preț de până la 50%.

English Home are 17 magazine în România, toate deschise în centre comerciale mari. Compania este deținută de un grup din Turcia. Până în acest moment, firma nu a făcut un anunț oficial despre închidere.

