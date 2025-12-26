Prima pagină » Actualitate » Mick Abrahams, membru fondator al trupei Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani

Mick Abrahams, membru fondator al trupei Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani

26 dec. 2025, 16:21, Actualitate
Mick Abrahams, membru fondator al trupei Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani

Mick Abrahams, chitarist și membru fondator al trupei britanice rock Jethro Tull, a murit la 82 de ani. Anunțul a fost făcut de solistul formației, Ian Anderson, care i-a adus un ultim omagiu, descriindu-l ca un chitarist virtuoz”.

„Cu imensă tristețe am aflat ieri de moartea lui Mick Abrahams, membru fondator al trupei Jethro Tull”, a transmis Ian Anderson într-un mesaj public.

Artistul se confruntă de mai mulți ani cu probleme grave de sănătate, ce s-au agravat treptat în ultimii 15 ani și l-au împiedicat, până la urmă, să mai urce pe scenă ori să ducă o viață socială activă.

Ian Anderson a vorbit despre rolul important al lui Mick Abrahams în formarea inițială a trupei Jethro Tull, născută după destrămarea formațiilor John Evan Band și McGregors Engine, trupa de blues pe care Abrahams o crease împreună cu Clive Bunker, în regiunea Luton-Dubstable.

Mick Abrahams a fondat Jethro Tull alături de Ian Anderson la finalul anilor 1960. Trupa s-a remarcat printr-un stil muzical inconfundabil, ce îmbină rockul cu influențe de blues, muzică clasică și celtică.

Revista Rolling Stone a descris Jethro Tull ca una dintre cele mai comerciale și excentrice formații de rock progresiv” din lume.

De-a lungul carierei sale, formația a lansat circa 20 de albume și a trecut prin numeroase schimbări de componență. Mick Abrahams a părăsit trupa după înregistrarea primului album.

Cântăreț puternic și chitarist experimentat, virtuoz și expresiv, Mick a știut captiveze publicul și dezvolte idei muzicale care au devenit o demonstrație magistrală a talentului său instrumental, până la sfârșitul carierei sale”, se indică în comunicatul transmis de formație.

