Ianis Hagi, ofertat de Gigi Becali la nunta surorii sale, Kira! Ce spune despre un transfer la FCSB: „Să fiu fericit, asta contează cel mai mult”

Liber de contract după despărțirea de Glasgow Rangers, Ianis Hagi așteaptă să primească mai multe oferte înainte de a lua o decizie privind cariera sa. Prezent la nunta surorii sale, Kira, mijlocașul român a vorbit despre viitorul său și a comentat inclusiv oferta primită de la Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera a profitat de evenimentul de duminică și l-a ofertat pe Ianis Hagi.

Becali: „Am vorbit cu el”

De altfel, patronul FCSB a dezvăluit ce discuție a purtat cu internaționalul român:

„M-am întâlnit cu Ianis, am vorbit cu el și i-am zis «Vezi ce faci, ușa e deschisă mereu la noi! Doar bați și intri». A zis că-mi mulțumește, dar are două oferte”.

Mai departe, chiar Becali a spus că FCSB nu va mai efectua niciun transfer în viitorul apropiat:

„Noi nu mai avem loc. Nu mai există. Dar la Ianis e altceva, e Ianis, e și valoros, avem nevoie. I-am zis «Tu, dacă vii, Europa, Champions League, tu ești titular în toate meciurile!»”.

Ulterior, oferind declarații presei, Ianis Hagi a abordat și subiectul FCSB și a comentat propunerea primită de la Gigi Becali. Fiul „Regelui” Hagi a transmis că își dorește să își clarifice cât mai repede situația, dar nu vrea să ia o decizie pripită:

„Îmi doresc să semnez cât mai repede, încep și cantonamentele, dar nu o să forțez nimic. Domnul Becali a zis că am două oferte? Probabil știe dânsul mai bine. Eu încerc să iau decizia cea mai bună, încerc să fiu inspirat, să pot să progresez. Important e să fiu fericit”.

În altă ordine de idei, Ianis Hagi a vorbit cu emoție și despre nunta surorii sale, Kira, cu Thomas Ferfelis, eveniment care a avut loc la Cernica.

„Să le dea Dumnezeu mulți copii! Emoțiile au fost foarte mari, ne bucurăm că a venit această zi pentru Kira. Să fie fericiți și să fie împreună și la bine și la greu, până la adânci bătrâneți! Cu Thomas ne știm de mult timp, am jucat și fotbal cu el. Am fost colegi, apoi am devenit prieteni. Ne știm de mult timp. Ei erau o generație mai mare ca mine, dar la fotbal jucam cu generațiile mai mari și am fost coleg cu el.

În primul rând, o iubește pe Kira foarte mult, asta e important într-o familie. Ne bucurăm că Kira face acest pas în viață, către o familie bună, cu principii asemănătoare cu ce avem noi. Îmi doream binele pentru Kira, să-și găsească jumătatea. E sensul vieții să te căsătorești, să-ți dea Domnul copii. Și să îmbătrânim fericiți. Mă bucur pentru ea, mă bucur că s-au găsit. Le-am dorit fericire, să țină unul la celălalt. Sfaturi au venit din partea părinților, eu și Elena suntem tineri. Eu voi fi lângă ea indiferent de orice. Acum nu se mai vorbește la singular, se vorbește la plural, voi fi alături de ea și Thomas.

Pe lângă faptul că eram prieteni, lui îi știam și familia, mai mult sau mai puțin. A fost ca în povești pentru ei. Se știau de mici, apoi unul a plecat în America, celălalt în Marea Britanie, cu școala, cu facultățile. S-au reîntors și e o poveste ca în povești”, a declarat Ianis Hagi.

