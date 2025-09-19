Prima pagină » Diverse » Restaurantele au rămas fără clienți, din cauza creșterii prețurilor: „Un cuplu a comandat o limonadă la două pahare”

Restaurantele au rămas fără clienți, din cauza creșterii prețurilor: „Un cuplu a comandat o limonadă la două pahare”

Ruxandra Radulescu
19 sept. 2025, 08:45, Diverse
Restaurantele au rămas fără clienți, din cauza creșterii prețurilor:

Trei sferturi din români au redus ieșirile în oraș, după ce prețurile au explodat. Patronii de restaurante sunt îngrijorați, deoarece clienții sunt tot mai puțini, iar comenzile au scăzut.

Măsurile de austeritate se reflectă și în sectorul Horeca. Patronii de localuri sunt afectați serios de aceste schimbări, întrucât oamenii au început să aibă tot mai puține ieșiri în oraș. Un patron spune că a avut și clienți care au comandat doar o limonadă pe care au împărțit-o. Potrivit unor statistici românii sunt dispuși să cheltuiască cel mult 150 de lei de persoană pe o ieșire la restaurant.

Trei din 10 români ies o dată pe lună sau chiar mai rar în oraș din cauza prețurilor ridicate, arată un studiu recent.

Primul factor care contează pentru români atunci când se gândesc să ia masa la restaurant sunt prețurile. Pe locul doi este calitatea mâncării, potrivit unui studiu recent.

Peste jumătate dintre români cheltuie între 70 și 150 de lei de persoană pentru o masă în oraș, iar 22% dintre respondenții acestui studiu spun că au un buget de maxim 70 de lei pentru o ieșire în oraș.

În ceea ce îi privește pe tineri, aceștia ies cel mai des în localuri și restaurante , dar sunt și cei mai atenți la prețuri. Adulții rămân fideli restaurantelor unde fac vizite ocazionale.

„Un cuplu de vârstnici a venit în weekend și a comandat o limonadă la două pahare. Limonada s-a împărțit în două pahare mai mici. Oamenii nu mai au bani.

Vor să iasă pentru că socializarea e foarte importantă pentru toată lumea, doar că veniturile foarte mici îi fac pe oameni ori să nu mai vină, ori să comande foarte puțin. Oamenii sunt extrem de temători, ăsta e și motivul pentru care au foarte mare grijă de câți bani consumă la restaurant”, a declarat un patron de restaurant pentru Digi 24.

FOTO: Envato

Mediafax
Când se va lua o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Digi24
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
Cancan.ro
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
ANM: Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie
Click
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat s-a dus cu mașina la spălătorie și a plecat de acolo milionar în dolari: „Soția mea a crezut că mint”
Digi24
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Scenă de groază pe pista aeroportului Otopeni. Un muncitor a fost filmat în timp ce capturează un șobolan imens
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Descopera.ro
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Capital.ro
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Universității unde era lector. Șanse minime pentru fostul candidat
Evz.ro
Vom păți la fel cu Tezaurul Dacic? Brăţară egipteană de 3.000 de ani, topită de hoți
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câte galaxii există în Univers?
COMUNICAT 5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași
11:10
5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași
ECONOMIE Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie
11:06
Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie
JUSTIȚIE Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
10:58
Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
EXTERNE Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza
10:57
Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza
ACTUALITATE Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
10:46
Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
EXCLUSIV Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea
10:40
Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea