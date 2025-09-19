Restaurantele au rămas fără clienți, din cauza creșterii prețurilor: „Un cuplu a comandat o limonadă la două pahare”

Trei sferturi din români au redus ieșirile în oraș, după ce prețurile au explodat. Patronii de restaurante sunt îngrijorați, deoarece clienții sunt tot mai puțini, iar comenzile au scăzut.

Măsurile de austeritate se reflectă și în sectorul Horeca. Patronii de localuri sunt afectați serios de aceste schimbări, întrucât oamenii au început să aibă tot mai puține ieșiri în oraș. Un patron spune că a avut și clienți care au comandat doar o limonadă pe care au împărțit-o. Potrivit unor statistici românii sunt dispuși să cheltuiască cel mult 150 de lei de persoană pe o ieșire la restaurant.

Trei din 10 români ies o dată pe lună sau chiar mai rar în oraș din cauza prețurilor ridicate, arată un studiu recent.

Primul factor care contează pentru români atunci când se gândesc să ia masa la restaurant sunt prețurile. Pe locul doi este calitatea mâncării, potrivit unui studiu recent.

Peste jumătate dintre români cheltuie între 70 și 150 de lei de persoană pentru o masă în oraș, iar 22% dintre respondenții acestui studiu spun că au un buget de maxim 70 de lei pentru o ieșire în oraș.

În ceea ce îi privește pe tineri, aceștia ies cel mai des în localuri și restaurante , dar sunt și cei mai atenți la prețuri. Adulții rămân fideli restaurantelor unde fac vizite ocazionale.

„Un cuplu de vârstnici a venit în weekend și a comandat o limonadă la două pahare. Limonada s-a împărțit în două pahare mai mici. Oamenii nu mai au bani.

Vor să iasă pentru că socializarea e foarte importantă pentru toată lumea, doar că veniturile foarte mici îi fac pe oameni ori să nu mai vină, ori să comande foarte puțin. Oamenii sunt extrem de temători, ăsta e și motivul pentru care au foarte mare grijă de câți bani consumă la restaurant”, a declarat un patron de restaurant pentru Digi 24.

FOTO: Envato