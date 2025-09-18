Ilie Bolojan ANUNȚĂ o urmă de speranță pentru prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază

„De la data 1 octombrie ar urma să expire această plafonare și la sfârșitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni de zile, discuția pe care am avut-o în Guvern la data respectivă a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire. Asta a fost discuția pe care am avut-o atunci”, a spus Bolojan joi seara la Euronews.

Premierul spune că din perspectiva plafonării unor prețuri la produsele alimentare sunt trei aspecte de fond pe acestă problemă.

În primul rând, măsura de a interveni în piață în general nu este o măsură care rezolvă lucrurile, pentru că orice fel de intervenție în piețe generează perturbații de tipul, în care limitezi, într-o zonă, un preț, exact la o saltea pe apă pe care sari, cei care vor să-și recupereze adaosul pot să mute pierderile de adaos în a crește alte produse.

A doua și treia problemă sunt de cele fond. Pentru a avea prețuri bune, pentru a avea produse de calitate, trebuie să susținem creșterea producției agroalimentare în România, trebuie să susținem procesarea în așa fel încât să avem mai multe produse românești. Mai multe produse de calitate, companiile noastre să fie mai competitive, să susținem industria agro-alimentară. Asta trebuie să facem în anii următori, a mai spus premierul la Euronews.

Proiecte de legi pentru plafonare

Ilie Bolojan a declarat că partidele politice, chiar și cele din arcul guvernamental, pot iniția proiecte de legi.

Aici se pune problema să avem argumente raționale, să vedem care sunt datele care fundamentează o astfel de decizie. Astfel de decizii nu le luăm pe picior. Cea de prelungire a fost luată într-adevăr imediat, era la trei zile după instalarea Guvernului și nu am mai putut face studii, a spus premierul.

Șeful Executivului anunță că săptămâna viitoare se va lua o decizie.