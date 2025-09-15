Prima pagină » Actualitate » Lista alimentelor care ar putea exploda la PREȚ din octombrie, dacă se elimină plafonarea

15 sept. 2025, 17:11, Actualitate
Începând cu 1 octombrie 2025, produsele alimentare de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, legumele și fructele vor putea fi vândute la prețuri stabilite liber de comercianți, după ce Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023.

Măsura, aplicată încă din iulie 2023 și prelungită periodic, a limitat adaosul comercial la maximum 20% la procesatori și comercianți, respectiv 5% pe lanțul de distribuție, pentru a tempera scumpirile și a proteja consumatorii. Ultima prelungire a fost făcută la începutul lunii iulie 2025, cu termen până la 30 septembrie.

Printre alimentele care ar putea fi afectate de scumpiri se numără:
  • pâine albă simplă (300-500 g),
  • lapte de vacă 1,5% grăsime (exceptând UHT),
  • brânză telemea de vacă vrac,
  • iaurt simplu,
  • făină și mălai,
  • ouă M,
  • ulei de floarea-soarelui,
  • carne proaspătă de pui și porc,
  • legume (roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei, usturoi, fasole),
  • fructe (mere, pere, prune, struguri),
  • cartofi albi,
  • zahăr alb, smântână, unt și magiun.

Decizia vine într-un moment în care inflația a urcat la aproape 10% în luna august. De asemenea, la 1 august 2025 au intrat în vigoare majorări ale accizelor la carburanți, alcool, tutun și băuturi cu zahăr, precum și creșterea cotelor TVA la 11% și 21%.

Aceste măsuri fiscale, adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, au dus deja la scumpiri în lanț, iar eliminarea plafonării adaosurilor comerciale riscă să amplifice presiunea asupra coșului de cumpărături al populației.

