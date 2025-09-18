Un raport al Consiliului Concurenței arată că unii comercianți au crescut prețurile mai mult decât presupunea majorarea TVA din august. Un exemplu concret în acest sens este carnea tocată, unde s-a înregistrat o majorare cu 4,93% într-o lună. Și pâinea a avut o creștere de preț cu 2,78%, iar în unele cazuri au fost scumpiri de 18,40% la cozonac. Un alt aliment care s-a scumpit cu 5,45% este zahărul. Și toate acestea în condițiile în care plafonarea adaosului la produsele de bază ar putea să fie eliminată.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat la Digi24 că acestea sunt excepții, precizând că, în general, scumpirea produselor alimentare a fost mai mică decât creșterea TVA.

„În afară de creșterea TVA au fost creșteri la prețul la energie, au fost creșteri la prețurile la transport, care au influențat unele produse mai mult decât altele. Pe ansamblu, prețurile au crescut mai puțin decât creșterea TVA, la alimente. Scoatem alimentele sezoniele care au scăzut – normal, vine toamna, legumele și fructele sunt mai ieftine. Prețurile la alimente au crescut cu 1,5%, la produsele de bază, mai puțin decât creșterea de TVA.

Sunt cazurile pe care le spuneți dvs, dar astea sunt excepția”, a spus Chirițoiu. „Dacă ne uităm la toată economia, alimentele au crescut cel mai puțin. Produsele nealimentare și serviciile care țin foarte mult de salarii au crescut mai mult. Deci alimentele, per ansamblu, trag inflația în jos față de produse nealimentare și de servicii”, a adăugat el.

Bogdan Chirițoiu a mai precizat că este vorba despre comparații făcute cu prețurile din luna iunie, înainte să fie anunțată creșterea TVA.

„Din punctul ăsta de vedere, nu suntem influențați de eventualele mișcări speculative. Noi ne uităm în special la produsele de bază. Acolo unde avem sau o să avem indicii, unde vedem creșteri peste medie, acolo încercăm să ne explicăm de ce. Avem în momentul de față investigații pe zona de zahăr, pe zona de unt și de ulei. Zona de adaosuri o verifică ANAF, pentru că ei, uitându-se la impozite, au acces mai ușor la datele legate de fundamentarea prețurilor. Și atunci la zona de adaos nu ne uităm noi, ci ANAF”, a explicat el.

„Inflația vine din deficitul bugetar, nu vine nici din liberalizări, nici din creșterea TVA”

Președintele Consiliului Concurenței a adăugat că plafonarea adaosului comercial nu poate fi o măsură permanentă.

„Nu ne permite legislația să o menținem permanentă. Ar fi ilegal să se întâmple așa ceva. Deci ea poate fi doar o măsură temporară. Excepțional, a fost justificată de o inflație mare de la momentul respectiv. În momentul de față, da, avem din nou o inflație care a ajuns aproape de 10. Inflația vine din deficitul bugetar, nu vine nici din liberalizări, nici din creșterea TVA.

De ce avem noi cea mai mare inflație în Europa? Pentru că avem cel mai mare deficit bugetar din Europa. Așa se leagă lucrurile. Cât timp statul are deficit bugetar, asta duce la creșterea prețurilor și la creșterea importurilor, sunt două efecte ale deficitului bugetar”, a spus oficialul.

ANAF verifică, la cererea lui Grindeanu, adaosurile la alimentele de bază

Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nicușor Nica, a anunțat marți că instituția va demara o amplă serie de controale la comercianți și distribuitori de produse alimentare de bază, în urma solicitării făcute de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Solicitarea domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor, care este şi preşedintele PSD, este una legitimă. Da, vom demara controale, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituţii şi vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat”, a declarat președintele ANAF.

România rămâne ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%

Potrivit datelor Oficiului de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), publicate miercuri, 17 septembrie 2025, rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august, la 2,4%.

Astfel, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Bolojan, prețurile cresc în România de trei ori mai repede decât în Uniunea Europeană.

Rata inflației în România a înregistrat o creștere majoră în luna iulie 2025, când a ajuns la 7,8% de la 5,7%, în luna iunie. Această situație a fost semnalată după creșterea prețurilor la energie, în urma liberalizării de la 1 iulie, când energia electrică s-a scumpit cu 63%.

