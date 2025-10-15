Mulți români își fac stocuri de alimente de teama războiului sau a SCUMPIRILOR. Unii au început deja căutările după carnea de porc pentru Crăciun

Prețurile din ultima perioadă îi determină pe români să se uite bine în portofele și să cumpere produse doar la reducere.

Mulți deja au început căutările pentru porcul de Crăciun, în speranța că vor găsi un kilogram de carne la ofertă.

De ce românii au dat năvală peste supermarketuri

În final, cheltuiala de acum reprezintă o economie pe termen lung, spun oamenii care își fac stocuri de cumpărături de teama prețurilor în creștere, profitând de promoții. Ceva s-a schimbat: nu cumpără alimente proaspete, ci alimente neperisabile, precum biscuiți, mălai, făină, zahăr, produse la borcan, ulei și conserve cu pește, fasole sau pateu.

Însă, magazinele sunt deja aglomerate de români care își fac stocuri de alimente, unii de teama unui eventual război dintre NATO și Federația Rusă, fie de teama unui nou val de scumpiri care ar putea duce la o penurie alimentară, iar alții pentru a avea ce să pună pe masa de Crăciun din timp. Femeile se concentrează pe aprovizionarea cu alimente a gospodăriei, iar bărbații cumpără produse pentru confortul zilnic: detergenți, hârtie igienică și prosoape.

„Nu prea facem experiență de genul acesta”, au spus doi pensionari pentru Kanal D.

Cu 2 luni înainte de Crăciun, a început vânătoarea după carnea de porc

Potrivit Antena 3 CNN , fermierii au vândut în avans toate animalele crescute. Cine așteaptă până în decembrie ar putea avea parte de o surpriză neplăcută, de aceea, mulți români deja au început pregătirile făcând cumpărături de Crăciun.

Un crescător local de renume din Rontău, o localitate din Bihor, spune că va sacrifica 20 de porci pentru Crăciun. 10 dintre aceștia au fost deja rezervați, iar prețul porcului poate fi negociat, însă este necesară plata unui avans de 400 de lei.

„Porumbul s-a scumpit. Eu l-am luat cu 1,4 lei. Noi nu punem concentrate, doar cereale și mâncare naturală. De aceea și carnea e altfel, are gustul acela adevărat de Crăciun”, a spus fermierul Dorel Pașcalău, pentru Antena 3.

