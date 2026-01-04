Românii care ar putea rămâne fără case în 2027. „Vor fi nevoiți să renunțe”

Românii care ar putea rămâne fără case în 2027

Anul 2027 va marca o schimbare majoră pentru piața imobiliară din România. Avertismentul vine din partea analistului economic Adrian Negrescu.

Expertul atrage atenția asupra noilor reguli fiscale, care îi vor obliga pe proprietari să plătească impozite calculate pe valoarea reală de piață a locuințelor, stabilită prin platforma digitală e-Proprietatea.

Schimbarea vizează atât pensionarii, cât și persoanele cu venituri mici, care ar putea fi nevoite să se mute din oraș la țară, din cauza impozitului prea mare, scrie cugetliber.ro.

Cum se va modifica piața imobiliară

Analistul Adrian Negresu vorbește despre noile reglementări fiscale care vor avea efect asupra proprietarilor de locuințe.

Începând din 2027, impozitul pe proprietate nu va mai fi calculat pe baza valorilor administrative, ci pe valoarea reală de piața a imobilelor, stabilită automat prin platforma digitală e-Proprietatea.

Platforma va integra date de la notari, ANAF, cadastru și tranzacțiile efectuate efectiv în piață.

Negrescu spune că schimbarea va genera o reconfigurare a comportamentului proprietarilor. Pensionarii sau persoanele cu venituri reduse, care dețin locuințe în zone centrale, vor fi nevoiți să se mute spre periferii, din cauza impozitelor crescute.

„Un nou fenomen”

„Din 2027, probabil că vom vedea un nou fenomen în piața imobiliară, o schimbare a comportamentului celor care dețin imobile. De la 1 ianuarie vom vedea semnele unui alt tip de migrație, probabil în interiorul orașelor, pe fondul introducerii acestui sistem, e-Proprietatea, care va calcula impozitul locuințelor în funcție de valoarea de piață a imobilelor.Probabil vom vedea tot mai mulți oameni, pensionari cu venituri reduse, care vor fi nevoiți pe termen mediu și lung să renunțe la locuințele pe care le dețin în centru, pentru a se muta mai spre periferie, din cauza impozitelor tot mai mari pe care vor trebui să le plătească pentru apartamente, mașini – o situație similară cu ceea ce se întâmplă în toate marile capitale europene și chiar în întreaga lume”, a explicat Adrian Negrescu.

„Cu cât stai mai aproape de centru, cu atât plătești taxe mai mari, o problemă care va schimba din temelii oferta din imobiliare, mai ales în zona marilor orașe.Probabil și prețurile vor urma această traiectorie – vom vedea o diferențiere tot mai clară a prețurilor în funcție de zone, de valoarea proprietății, de condițiile de trai: acces la transport în comun, școli, grădinițe, asistență medicală.

Toate acestea vor începe să conteze din ce în ce mai mult în stabilirea prețurilor din piața imobiliară”, a mai spus Adrian Negrescu.

Sursa foto: Arhiva personală / Caracter ilustrativ

Autorul recomandă: