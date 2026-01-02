Cu cât se scumpesc chiriile din România, în 2026. Orașul în care clienții ar putea plăti și cu 100 de euro mai mult

Pe lângă scumpirile la carburanți, alcool și tutun sau majorarea impozitelor locale, anul acesta și chiriașii vor resimți în mod direct efectele acestor măsuri. Concret, în 2026, chiria devine mai scumpă, iar experții imobiliari atrag atenția că procentul de majorare variază de la un județ la altul.

Estimările arată o creștere medie între 5-15% pentru apartamente, influențată de zonă și de impozitele locale, potrivit Antena 3.

De exemplu, chiriașii din Capitală vor scoate cu 100 de euro mai mult din buzunare anul acesta pentru plata lunară. Dacă în 2025, chiria medie din Capitală era 780 de euro, anul acesta va ajunge până la 880 de euro, mai precizează sursa.

Cu cât se scumpesc chiriile în Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, chiriașii plăteau în 2024 în medie 580 de euro pe lună, iar în 2026 vor avea nevoie de aproximativ 700 de euro.

Nici Constanța nu scapă de majorări, pentru că la malul mării chiria medie va crește cu circa 50 de euro față de anul precedent.