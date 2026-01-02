Cu cât se scumpesc chiriile din România, în 2026. Orașul în care clienții ar putea plăti și cu 100 de euro mai mult

Pe lângă scumpirile la carburanți, alcool și tutun sau majorarea impozitelor locale, anul acesta și chiriașii vor resimți în mod direct efectele acestor măsuri. Concret, în 2026, chiria devine mai scumpă, iar experții imobiliari atrag atenția că procentul de majorare variază de la un județ la altul.
Estimările arată o creștere medie între 5-15% pentru apartamente, influențată de zonă și de impozitele locale, potrivit Antena 3.
De exemplu, chiriașii din Capitală vor scoate cu 100 de euro mai mult din buzunare anul acesta pentru plata lunară. Dacă în 2025, chiria medie din Capitală era 780 de euro, anul acesta va ajunge până la 880 de euro, mai precizează sursa.
La Cluj-Napoca, chiriașii plăteau în 2024 în medie 580 de euro pe lună, iar în 2026 vor avea nevoie de aproximativ 700 de euro.
Nici Constanța nu scapă de majorări, pentru că la malul mării chiria medie va crește cu circa 50 de euro față de anul precedent.
„Unii ar spune că e un fenomen natural, având în vedere scăderea puterii de cumpărare, oamenii nu își permit să își cumpere o casă și sunt nevoiți să aleagă varianta chiriei, mai ales în marile aglomerații urbane. Alții ar spune că e un efect al politicii fiscale păguboase a statului român care a pus gaz pe focul scumpirii locuințelor prin creșterea TVA-ului, prin creșterea dobânzilor la creditele imobiliare ca urmare a inflației ridicate, cea mai mare din UE. Dincolo de aceste speculații, realitatea este că achiziția unui apartament a devenit o adevărată misiune imposibilă pentru majoritatea populației având în vedere prețurile mari și condițiile restrictive de finanțare. Iar acest fenomen tinde să se amplifice pe măsură ce procesul de enclavizare economică a României se accentuează. Oamenii pleacă tot mai mulți din localitățile mici, din mediul rural, către marile orașe în căutarea unui trai mai bun, a unor salarii mai mari, iar acest fapt pune presiune pe piața imobiliară urbană”, a explicat analistul economic Adrian Negrescu, potrivit Newsweek România.