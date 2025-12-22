Orașele din România în care se găsesc cele mai scumpe locuințe, în decembrie 2025. Zonele în care prețurile au ajuns și la 5.000 de euro/mp util

A fost întocmit un top al orașelor din România în care se găsesc cele mai scumpe locuințe, în decembrie 2025. În anumite zone, prețurile au ajuns și la aproape 5.000 de euro/mp util. La final de an, piața imobiliară a început să se adapteze noilor reglementări și taxe. Vezi mai jos datele.

Piața imobiliară se află și ea în pas de adaptare în fața noilor reglementări și taxe. Gândul.ro a publicat AICI lista cu taxele noi care vor fi plătite de cetățenii români începând cu data de 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan.

Persoanele care au avut sau au în plan să achiziționeze locuințe noi trebuie să bage adânc mâna în buzunare. Prețurile sunt mai ridicate îndeosebi în „zonele bune” ale centrelor urbane, iar metrul pătrat ajunge să coste și câteva mii de euro. În economia actuală și pentru buzunarele cetățenilor, achiziționarea unei proprietăți reprezintă un efort financiar considerabil.

Unde se află cele mai scumpe locuințe?

Însă, unde se găsesc cele mai scumpe locuințe din România? Topul este ocupat, cel puțin pe primele locuri, de orașe precum București, Cluj-Napoca și Brașov. În ultimul trimestru, prețurile locuințelor au cunoscut o creștere considerabilă. În funcție de oraș și zona în care se vinde proprietatea, metrul pătrat poate costa și câteva mii de euro, scrie b1tv.ro.

Un studiu efectuat de Imobiliare.ro arată că orașul Cluj-Napoca s-a menţinut pe poziția de lider al pieţei rezidenţiale, fiind considerat cel mai scump oraș din România. Un metru pătrat util costă, în medie, peste 3.200 de euro.

În acest top regăsim municipiul București, unde un metru pătrat util poate ajunge să coste și aproape 5.000 de euro. Iată cum arată clasamentul:

București – cartierul Aviatorilor – 4.910 euro/mp util;

București – cartierul Primăverii – 4.583 euro/mp util;

București – cartierul Kiseleff – 4.491 euro/mp util;

București – cartierul Herăstrău – 4.470 euro/mp util;

Cluj-Napoca – zona Piaţa Mihai Viteazul – 3.583 euro/mp util;

Cluj-Napoca – zona Andrei Mureșanu – 3.465 euro/mp util;

Cluj-Napoca – zona Bună Ziua – circa 3.300 euro/mp util;

Cluj-Napoca – zona Europa – circa 3.300 euro/mp util;

Brașov – cartierul Drumul Poienii – 3.028 euro/mp util.

Alte zone din Capitală:

București – cartierul Ferentari – în medie, mai puțin de 1.100 de euro/mp util;

București – cartierul Rahova – în medie, mai puțin de 1.300 de euro/mp util.

Autorul recomandă: