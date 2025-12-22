Prima pagină » Actualitate » Orașele din România în care se găsesc cele mai scumpe locuințe, în decembrie 2025. Zonele în care prețurile au ajuns și la 5.000 de euro/mp util

Orașele din România în care se găsesc cele mai scumpe locuințe, în decembrie 2025. Zonele în care prețurile au ajuns și la 5.000 de euro/mp util

22 dec. 2025, 18:12, Actualitate
Orașele din România în care se găsesc cele mai scumpe locuințe, în decembrie 2025. Zonele în care prețurile au ajuns și la 5.000 de euro/mp util

A fost întocmit un top al orașelor din România în care se găsesc cele mai scumpe locuințe, în decembrie 2025. În anumite zone, prețurile au ajuns și la aproape 5.000 de euro/mp util. La final de an, piața imobiliară a început să se adapteze noilor reglementări și taxe. Vezi mai jos datele.

Piața imobiliară se află și ea în pas de adaptare în fața noilor reglementări și taxe. Gândul.ro a publicat AICI lista cu taxele noi care vor fi plătite de cetățenii români începând cu data de 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan.

Persoanele care au avut sau au în plan să achiziționeze locuințe noi trebuie să bage adânc mâna în buzunare. Prețurile sunt mai ridicate îndeosebi în „zonele bune” ale centrelor urbane, iar metrul pătrat ajunge să coste și câteva mii de euro. În economia actuală și pentru buzunarele cetățenilor, achiziționarea unei proprietăți reprezintă un efort financiar considerabil.

Unde se află cele mai scumpe locuințe?

Însă, unde se găsesc cele mai scumpe locuințe din România? Topul este ocupat, cel puțin pe primele locuri, de orașe precum București, Cluj-Napoca și Brașov. În ultimul trimestru, prețurile locuințelor au cunoscut o creștere considerabilă. În funcție de oraș și zona în care se vinde proprietatea, metrul pătrat poate costa și câteva mii de euro, scrie b1tv.ro.

Un studiu efectuat de Imobiliare.ro arată că orașul Cluj-Napoca s-a menţinut pe poziția de lider al pieţei rezidenţiale, fiind considerat cel mai scump oraș din România. Un metru pătrat util costă, în medie, peste 3.200 de euro.

Orașele din România în care se găsesc cele mai scumpe locuințe, în decembrie 2025. Zonele în care prețurile au ajuns și la 5.000 de euromp util

municipiul București conduce în topul cartierelor cu cele mai scumpe case / foto: Shutterstock

În acest top regăsim municipiul București, unde un metru pătrat util poate ajunge să coste și aproape 5.000 de euro. Iată cum arată clasamentul:

  • București – cartierul Aviatorilor – 4.910 euro/mp util;
  • București – cartierul Primăverii – 4.583 euro/mp util;
  • București – cartierul Kiseleff – 4.491 euro/mp util;
  • București – cartierul Herăstrău – 4.470 euro/mp util;
  • Cluj-Napoca – zona Piaţa Mihai Viteazul – 3.583 euro/mp util;
  • Cluj-Napoca – zona Andrei Mureșanu – 3.465 euro/mp util;
  • Cluj-Napoca – zona Bună Ziua – circa 3.300 euro/mp util;
  • Cluj-Napoca – zona Europa – circa 3.300 euro/mp util;
  • Brașov – cartierul Drumul Poienii – 3.028 euro/mp util.

Alte zone din Capitală:

  • București – cartierul Ferentari – în medie, mai puțin de 1.100 de euro/mp util;
  • București – cartierul Rahova – în medie, mai puțin de 1.300 de euro/mp util.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Neuroștiința percepției timpului: de ce creierul simte că orele trec diferit
FLASH NEWS China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
19:10
China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
EXCLUSIV Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale”
19:09
Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale”
DEZVĂLUIRI Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
18:39
Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
CONTROVERSĂ Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
18:21
Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
REACȚIE Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
18:03
Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
SPORT Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră”
17:55
Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră”

Cele mai noi