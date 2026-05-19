Rusia mobilizează 65.000 de militari pentru exerciții nucleare. Moscova anunță simulări cu rachete balistice și submarine

Rusia a început marți exerciții militare de amploare care simulează pregătirea și utilizarea armelor nucleare, la care participă peste 65.000 de militari și mii de echipamente. Anunțul vine după expirarea ultimului tratat major care limita arsenalele nucleare ale Moscovei și ale Washingtonului.

Rusia începe trei zile de exerciții nucleare

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în perioada 19-21 mai, forțele armate desfășoară exerciții dedicate pregătirii și utilizării armamentului nuclear „în cazul unei amenințări de agresiune”.

Potrivit autorităților ruse, exercițiile au început marți și vor dura trei zile, implicând toate componentele importante ale capacității nucleare a țării.

Anunțul a fost făcut cu doar câteva ore înainte de vizita președintelui rus Vladimir Putin în China.

65.000 de militari și peste 7.800 de echipamente militare implicate

Potrivit Ministerului rus al Apărării, exercițiile mobilizează peste 65.000 de militari și aproximativ 7.800 de echipamente și sisteme nucleare.

Oficialii ruși anunță că, în timpul manevrelor, sunt programate lansări de test ale unor rachete balistice și de croazieră, fără a preciza însă locațiile exacte sau amploarea simulărilor.

Belarus, implicat în exercițiile nucleare

Ministerul rus al Apărării a precizat că exercițiile vor include și scenarii privind antrenamente comune și utilizarea armelor nucleare desfășurate pe teritoriul Belarusului.

Belarus, aliat apropiat al Moscovei, anunțase încă de luni începutul acestor exerciții, insistând că manevrele „nu sunt îndreptate împotriva unor state terțe” și „nu reprezintă o amenințare pentru securitatea regională”.

Anul trecut, Rusia a desfășurat în Belarus sistemul hipersonic Oreșnik, prezentat drept unul dintre cele mai noi sisteme de rachete cu capacitate nucleară ale Moscovei.

Poziționarea unor astfel de arme în Belarus este urmărită atent de statele membre NATO din vecinătate, inclusiv Polonia, Lituania și Letonia, dar și de Ucraina.

Exercițiile au loc pe fondul tensiunilor din războiul din Ucraina

Pe parcursul războiului început în 2022, Moscova a invocat în repetate rânduri arsenalul nuclear și a transmis avertismente privind posibilitatea utilizării acestuia, alimentând tensiunile dintre Rusia și Occident.

Exercițiile au loc și după expirarea, în februarie, a acordului New START, ultimul tratat major dintre Rusia și Statele Unite care limita arsenalele nucleare strategice ale celor două puteri.

În același timp, conflictul ruso-ucrainean continuă să se intensifice. În weekend, Rusia a fost ținta unuia dintre cele mai ample atacuri cu drone lansate de Ucraina de la începutul războiului.

