Prima pagină » Știri externe » Mesajul lui Putin înainte de vizita la Beijing: „Prietenia dintre Rusia și China nu este îndreptată împotriva nimănui“

Putin a înregistrat un mesaj video pentru „prietenii săi chinezi” înainte de vizita sa la Beijing.

Înaintea vizitei oficiale în China, președintele rus Vladimir Putin a transmis un mesaj video direct cetățenilor chinezi, în care a semnalat importanța strategică a parteneriatului dintre Moscova și Beijing. Rusia și China „nu sunt prietene împotriva nimănui, ci lucrează pentru pace și prosperitate universală”, a mai declarat președintele rus în mesajul său, relatează TASS.

„Dragi prieteni chinezi, vă salut! Mă bucur să vizitez din nou Beijingul la invitația vechiului meu prieten, președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping”, a declarat liderul de la Kremlin.

În mod tradițional, înaintea vizitelor importante în străinătate, președintele Rusiei acordă interviuri mass-mediei din țara gazdă sau pregătește articole dedicate relațiilor bilaterale, destinate publicării în presa locală. De data aceasta, Putin a ales formatul video. În discursul său, șeful statului rus a subliniat nivelul fără precedent al relațiilor dintre cele două țări.

„Caracterul lor deosebit se manifestă printr-o atmosferă de înțelegere reciprocă și încredere, prin disponibilitatea de a coopera pe baze reciproc avantajoase și de egalitate, de a purta un dialog respectuos și de a se sprijini reciproc în chestiuni care vizează interesele fundamentale ale celor două țări, inclusiv apărarea suveranității și a unității naționale”, a subliniat Vladimir Putin.

Liderul de la Moscova a declarat că Rusia și China își dezvoltă activ relațiile în aproape toate domeniile, iar regimul fără vize dintre cele două țări va deschide noi oportunități de interacțiune între cetățenii celor două țări.

Liderul rus a subliniat, totodată, că prietenia dintre Federația Rusă și Republica Populară Chineză nu este îndreptată „împotriva nimănui”, ci „spre pace și prosperitate generală”.

Vizita oficială a lui Putin la Beijing va avea loc în perioada 19-20 mai. După cum a declarat jurnaliștilor consilierul președintelui Federației Ruse, Iuri Ușakov, liderii vor discuta cele mai importante și sensibile aspecte ale relațiilor bilaterale, iar tema cooperării în domeniul livrărilor de hidrocarburi va fi analizată în detaliu.

Când va ajunge președintele rus la Beijing

Liderul de la Kremlin va ajunge la Beijing în această seară. Președintele rus va fi întâmpinat de către ministrul de externe al Chinei, Wang Yi. O ceremonie oficială va avea loc pe aeroportul din capitala chineză, la care vor participa o gardă de onoare și copii. După sosire, Putin se va deplasa la Casa de Oaspeți de Stat Diaoyutai. Vizita lui Putin va începe, însă, pe 20 mai, la ora 11:00, ora Beijingului (06:00 a României).

