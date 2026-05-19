Fiul fondatorului Mango, audiat în ancheta privind moartea tatălui său. Cazul Isak Andic rămâne sub investigație în Spania

Jonathan Andic, fiul lui Isak Andic, fondatorul grupului de modă Mango, a fost audiat marți de un tribunal din apropierea Barcelonei, în cadrul anchetei privind moartea tatălui său, survenită la sfârșitul anului 2024. Cazul, inițial considerat un accident, este acum cercetat de autorități ca suspect de omucidere.

Audiere la tribunal în cazul morții lui Isak Andic

Potrivit poliției spaniole, Jonathan Andic a fost adus la tribunalul din apropierea Barcelonei după ce a fost interogat la o secție de poliție. A ajuns încătușat, iar martorii l-au descris ca având o atitudine rezervată, cu capul plecat, purtând o jachetă închisă la culoare și un tricou polo.

Ancheta vizează circumstanțele morții lui Isak Andic, care a murit după ce a căzut de la o înălțime de peste 100 de metri de pe o stâncă, în timpul unei drumeții desfășurate împreună cu membri ai familiei, în zona Barcelonei, în decembrie 2024.

Inițial, autoritățile au catalogat incidentul drept un accident. Ulterior, poliția din Catalonia a redeschis cazul, suspectând o posibilă faptă penală. Instanța a precizat anterior că investigația nu vizează oficial o persoană anume.

Ancheta rămâne sub secret. Familia respinge acuzațiile

Un purtător de cuvânt al familiei a confirmat că Jonathan Andic este audiat de anchetatori, însă nu a oferit detalii suplimentare. Ancheta este desfășurată sub sigiliu, potrivit poliției.

Familia a transmis că are încredere în vevinovăția acestuia și a reiterat că „cooperarea a fost și va rămâne totală” cu autoritățile. Avocatul lui Jonathan Andic nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere.

Moștenirea lui Isak Andic și impactul asupra Mango

Isak Andic, născut la Istanbul, s-a stabilit în Catalonia în anii 1960, unde a fondat Mango în 1984. Sub conducerea sa, compania a devenit un brand global, concurent direct pentru Zara.

La momentul decesului, acesta era președinte neexecutiv al companiei și avea o avere estimată la 4,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Compania, care nu este listată la bursă și are sediul la Barcelona, a raportat vânzări de aproximativ 3,8 miliarde de euro în 2025.

După moartea sa, conducerea Mango a fost preluată de Toni Ruiz, care a devenit președinte al consiliului de administrație, în timp ce Jonathan Andic a fost numit vicepreședinte, funcție pe care o deținea anterior în zona operațiunilor de retail.

Mango a refuzat să comenteze evoluțiile recente din anchetă.

