Ministrul Afacerilor Externe a anunţat marţi că românilor care muncesc pe teritoriul Statelor Unite ale Americii li se va recunoaşte vechimea în muncă obţinută peste graniţă.

Oana Ţoiu mai spune că au sunt finalizate procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii.

Pe 19 mai 2026, s-a primit Nota Verbală prin care Ambasada SUA la București notifică partea română cu privire la finalizarea demersurilor interne necesare în acest scop.

Acordul în domeniul securității sociale a fost semnat la București la 23 martie 2023 și a fost ratificat de către partea română prin Legea nr. 3/2024, din 3 ianuarie 2024.

”Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii se construieşte şi pe relația politică şi pe legăturile între oameni, pe experiențele comune şi pe dinamica mediului de afaceri. Finalizarea, astăzi, de către MAE şi Departamentul de Stat al SUA, a cadrului de implementare a acordului de recunoaştere reciprocă a beneficiilor sociale permite celor care au lucrat şi în SUA şi în România să cumuleze perioadele pentru drepturile la pensie şi permite antreprenorilor o mai bună mobilitate a resursei umane, iar asta va creşte atractivitatea investițiilor”, declară Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Acordul în domeniul securității sociale implică recunoașterea reciprocă a perioadelor de muncă realizate de cetățenii români și americani pe teritoriul ambelor state, în vederea stabilirii drepturilor la pensie, aplicării unitare a legislației în materie, egalității de tratament.

Acordul intră în vigoare din septembrie 2026

Implementarea acestui acord (și a aranjamentului subsecvent) are un impact semnificativ, la nivel individual, pentru reglarea în plan bilateral a beneficiilor sociale, în special pensii, la care sunt îndreptățiți cetățeni care au contribuit în ambele state.

În lipsa acestui acord, totalizarea stagiilor de cotizare nu putea fi efectuată, astfel că unor cetățeni, care au contribuit li se limita semnificativ accesul la drepturile de pensie.

Conform prevederilor acordului, acesta va intra în vigoare în prima zi a celei de a patra luni de la data notificării, pe canale diplomatice, privind îndeplinirea procedurilor interne. În consecință, Acordul în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii va intra în vigoare la 1 septembrie 2026. Data intrării în vigoare va fi publicată prin Ordin al ministrului afacerilor externe.

