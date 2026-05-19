Într-un comunicat oficial publicat pe 19 mai 2026, biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse a relatat că „regimul lui Zelenski” pregătește atacuri împotriva Rusiei de pe teritoriul Letoniei, adică din spațiul NATO.

Conform informațiilor primite, Kievul nu intenționează să se limiteze la utilizarea coridoarelor aeriene puse la dispoziția Forțelor Armate Ucrainene de către statele baltice.

Rusia acuză Ucraina de escaladarea războiului

Serviciul de Informații Externe al Rusiei acuză că Ucraina plănuiește să lanseze drone din țările baltice, cu scopul de a ataca infrastructura energetică de pe teritoriul Rusiei.

„În ciuda temerilor Letoniei de a deveni ținta unui atac de represalii din partea Moscovei, autoritățile de la Kiev au convins Riga să accepte operațiunea. Ucrainenii au subliniat că locul precis de lansare al dronei ar fi imposibil de determinat. Ca urmare, rusofobia abjectă a actualilor conducători ai Letoniei s-a dovedit a fi mai puternică decât gândirea lor critică și simțul de autoconservare. Personalul Forței de Sisteme Automate ale Forțelor Armate Ucrainene a fost deja desfășurat în Letonia. Aceștia sunt staționați la bazele militare letone Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils și Jekabpils.”, a transmis serviciul de informații externe.

„Regimul Zelenski este hotărât să le demonstreze patronilor săi ideologici și financiari din Europa potențialul de luptă continuu al Forțelor Armate Ucrainene și capacitatea acestora de a afecta economia rusă. Având în vedere acest lucru, comandamentul Forțelor Armate Ucrainene se pregătește să lanseze o serie de noi atacuri teroriste împotriva regiunilor din adâncimea Rusiei.”, a declarat în comunicat SVR.

„Nu putem decât să simpatizăm cu naivitatea liderilor letoni. Instrumentele moderne de informații permit determinarea fiabilă a coordonatelor punctului de lansare al unui drone. Date fiabile pot fi obținute și prin examinarea epavei dronei, așa cum s-a întâmplat în cazul tentativei de atac cu drona a Ucrainei asupra reședinței prezidențiale ruse din decembrie anul trecut. Este demn de remarcat, însă, că coordonatele centrelor decizionale de pe teritoriul Letoniei sunt bine cunoscute, iar apartenența țării la NATO nu îi va proteja pe complicii teroriștilor de o justă represalie.”, a adăugat serviciul de informații externe al Rusiei în comunicat.

Un avion românesc, implicat în doborârea unei drone ucrainene

Ca urmare a incidentelor din dimineața zilei de 19 mai, Estonia și Letonia au subliniat că nu au permis Ucrainei să lanseze atacuri asupra Rusiei de pe teritoriile lor.

În Estonia, drona a pătruns în spațiul aerian al țării marți, în jurul prânzului, ora locală (09:00 GMT), venind din Rusia și îndreptându-se spre sud-estul țării, a declarat armata estoniană într-un comunicat.

NATO a confirmat că un avion de vânătoare românesc a doborât, marți, o dronă în spațiul aerian estonian și a precizat că se desfășoară o anchetă.

Drona fusese supravegheată înainte de a intra pe teritoriul Estoniei, a adăugat aceasta, iar decizia de a o doborî a fost luată pentru a „minimiza impactul asupra populației civile și a infrastructurii”.

Și Letonia, țară vecină, a emis o alertă de amenințare aeriană după ce o dronă a pătruns marți în spațiul aerian leton, recomandând locuitorilor din zona de lângă granița cu Rusia să rămână în case, iar avioanele misiunii NATO de poliție aeriană din Țările Baltice au fost trimise în zonă.‌

În Letonia, alarma aeriană a provocat câteva momente de panică în zona de frontieră cu Rusia, unde trenurile au fost suspendate, examenele naționale pentru elevii din clasa a IX-a au fost întrerupte, iar magazinele alimentare și-au închis porțile, potrivit relatărilor presei locale.

Ambele țări baltice au atribuit aceste incursiuni Moscovei și au afirmat că Ucraina are dreptul să lovească ținte militare rusești pentru a slăbi capacitatea Moscovei de a duce războiul.

Atacurile ucrainele au luat amploare

Ucraina a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice. Începând din martie, mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia, toate având graniță cu Rusia.

În noaptea dintre sâmbătă și duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a a autorizat cel mai mare bombardament desfășurat asupra regiunii Moscovei. Au fost lansate 556 de drone ucrainene pentru a lovi teritoriul Rusiei.

Trei oameni au fost uciși în oblastul Moscovei și alți 12 au fost răniți. Țintele vizate au fost terminalul petrolier Solnechnogorsk, Complexul Tehnologic Elma din Zelenograd și compania Angstrom JSC.

