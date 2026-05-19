Prima pagină » Actualitate » 21 mai, ziua în care românii celebrează trei sărbători. Este vorba de o coincidență rară în calendar, care depinde strict de Paște

O coincidență rară este semnalată în calendarul românilor, în acest an. Astfel, Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor și sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena vor fi celebrate în 2026 în aceeași zi, pe 21 mai. Cu această ocazie, peste 1,5 milioane de români care poartă numele Constantin, Elena sau derivate ale acestora își vor sărbători onomastica.

Înălțarea Domnului, unul dintre cele mai importante momente din calendarul creștin

În fiecare an, la 40 de zile după Paște, creștinii ortodocși celebrează Înălțarea Domnului, unul dintre cele mai importante momente din calendarul creștin. Sărbătoarea amintește de momentul în care Hristos S-a înălțat la cer, de pe Muntele Măslinilor, în prezența ucenicilor săi, scrie Mediafax.

Conform credinței creștine, înainte de Înălțare, „Mântuitorul le-a promis apostolilor că va trimite Duhul Sfânt”, făgăduință care „avea să se împlinească la Rusalii”. De atunci, sărbătoarea a fost marcată distinct, în joia din cea de-a șasea săptămână după Paști, fiind considerată una dintre marile sărbători care a marcat trecerea către o nouă etapă a creștinismului.

Locul Înălțării, aflat la Ierusalim, pe Muntele Măslinilor, este și astăzi unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj pentru creștini, unde se află o capelă construită în jurul unei pietre despre care se spune că păstrează urma piciorului lui Hristos.

Tot de Înălțare este și Ziua Eroilor, sărbătoare dedicată celor care și-au pierdut viața în războaie, în închisori sau în lagăre și în toate bisericile ortodoxe sunt oficiate slujbe de pomenire. Potrivit Patriarhiei Române, joi, la ora 12.00, clopotele lăcașurilor de cult din întreaga țară vor răsuna în memoria eroilor români.

Această legătură dintre Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor datează din 1920, anul în care Biserica Ortodoxă Română (BOR) a decis ca această sărbătoare să fie dedicată și memoriei eroilor români căzuți în războaie. Ulterior, statutul Zilei Eroilor a fost recunoscut și prin lege.

Sfinții Împărați Constantin și Elena, doi dintre cei mai iubiţi sfinţi de către români

Sfinții Împărați Constantin și Elena, sărbătoriți tot pe 21 mai, sunt doi dintre cei mai iubiţi sfinţi de către români. Împăratul Constantin este considerat unul dintre personajele decisive pentru istoria creștinismului pentru că a permis oficial practicarea religiei creștine în Imperiul Roman.

Mama sa, Elena, este cunoscută în tradiția creștină pentru descoperirea Sfintei Cruci la Ierusalim și pentru ridicarea mai multor biserici în locuri sfinte. Pentru contribuțiile pe care le-au avut la dezvoltarea creștinismului, sfinții Constantin și Elena au fost numiți „întocmai cu apostolii”.

Sărbătoarea este una dintre cele mai importante din an pentru cei care poartă aceste nume, sfinții fiind considerați ocrotitorii spirituali a peste 1,5 milioane de români, aproape un milion dintre ei fiind femei.

Tradiții populare, de Înălțarea Domnului

Înălțarea Domnului rămâne una dintre sărbătorile în jurul căreia s-au păstrat numeroase tradiții populare în multe zone din România, dincolo de slujbele religioase.

De la Înălțare și până la Rusalii, credincioșii se salută cu formula „Hristos S-a Înălțat!” și răspund „Adevărat S-a Înălțat!”, iar în unele regiuni se duc la biserică pâine, brânză, ceapă verde sau alte alimente care sunt împărțite apoi drept pomană pentru cei morți.

În unele comunități din țara noastră, mai ales în sate, sărbătoarea este însoțită și de obiceiuri despre care oamenii cred că aduc protecție și liniște în gospodărie. De exemplu, sunt așezate în porți, la ferestre ori lângă icoane frunze de nuc, tei sau paltin, după ce au fost sfințite la biserică.

În alte locuri, oamenii încă mai ies la hore și petrec împreună, așa cum se întâmpla pe vremuri la marile sărbători. La țară, Înălțarea este legată și de numeroase obiceiuri dedicate animalelor și începutului sezonului agricol: vitele sunt însemnate, caiii sunt îngrijiți și lăsați să se odihnească, iar oamenii evită să înceapă lucrări importante la câmp.

Tradițiile diferă, în general, de la o regiune la alta, dar această sărbătoare păstrează cam peste tot ideea de liniște, apropiere și, mai ales, comunitate.

