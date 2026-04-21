Un cuplu a vizitat un restaurant în Anglia și a comandat burgeri, însă după ce au terminat de mâncat s-au enervat când au observat un detaliu important despre local.

Restaurantul este un local popular care oferă un meniu variat, cu burgeri, pui prăjit, dar și preparate de brunch precum clătite, brioșe, waffle-uri sau sandvișuri calde, precum și fripturi. Toate însă cu o particularitate: întregul meniu este vegan, conform Mirror.

Restaurantul, care se descrie drept „100% pe bază de plante”, prezintă burgerii ca fiind „burgeri vegani mari”, iar „puiul” este descris ca un amestec de 50% tofu și 20% seitan, pentru a oferi „o experiență cât mai apropiată de cea a puiului”.

Acest lucru a fost o surpriză pentru o femeie care, după ce a realizat că localul era complet vegan abia după ce a terminat masa, s-a simțit înșelată și a lăsat o recenzie de o stea online. Femeia a spus că nu era deloc clar că întreg meniul este vegan și nimeni nu i-a informat că burgerul va fi vegan.

Ulterior, restaurantul a distribuit o captură de ecran a recenziei pe pagina sa de Instagram. În descriere, aceștia au scris: „Veganismul provoacă din nou controverse în Marea Britanie. Imaginați-vă să primești o plângere serioasă de la un client că nu era deloc evident că era vegan”.

În secțiunea de comentarii, oamenii și-au exprimat opiniile, iar unii chiar au lăudat restaurantul pentru că a reușit să gătească un burger vegan care are același gust cu unul din carne.

