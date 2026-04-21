Regina Elisabeta a II-a era cunoscută pentru preferința sa pentru un sandviș simplu – un deliciu britanic clasic pe care mulți îl recunosc.

În ciuda faptului că Regina Elisabeta a II-a a fost monarhul cu cea mai lungă domnie din Marea Britanie și a avut acces la unele dintre cele mai rafinate și exotice bucătării din lume, când venea vorba de pofta de dulce, prefera ceva surprinzător de simplu și la îndemâna oricui, relatează Express.

În ceea ce privea preferințele personale, Regina Elisabeta alegea un desert englezesc, îndrăgit de mulți oameni. Acest preparat era unul pe care, potrivit relatărilor, îl consuma zilnic încă din copilărie.

Darren McGrady, care a lucrat timp de 15 ani pentru Familia Regală ca bucătar, pregătind mesele pentru membrii de rang înalt, a dezvăluit care era gustarea preferată a reginei la ceaiul de după-amiază.

Într-un videoclip pe YouTube, el a vorbit despre petrecerile anuale de vară din grădină. El a precizat că Reginei i se serveau „jam pennies” încă din copilărie și le-a consumat la ceaiul de după-amiază de atunci.

Fostul bucătar regal a dezvăluit că sandvișurile erau întotdeauna tăiate în formă circulară, niciodată în triunghiuri sau pătrate, din cauza unei superstiții vechi conform căreia alimentele cu colțuri ascuțite ar aduce ghinion monarhiei.

Se folosea un decupator rotund pentru a scoate cercuri din mijlocul feliilor de pâine, de unde și denumirea de „pennies”, după dimensiunea unei vechi monede englezești. Un alt sandviș îndrăgit de regină era cel cu ton și maioneză.

Rețetă „jam pennies”

Ingrediente:

felii de pâine (albă, integrală sau cu semințe)

unt nesărat, ușor topit

6 linguri de gem (de casă, de căpșuni sau zmeură; se poate folosi și cremă de lămâie pentru iubitorii de citrice)

Mod de preparare:

Îndepărtează coaja feliilor de pâine și păstreaz-o pentru pesmet sau budincă de pâine Decupează cercuri mici din felii, folosind o formă pentru biscuiți sau patiserie Unge cercurile de pâine cu unt pe o singură parte, ca la sandvișurile obișnuite Adaugă gemul pe partea unsă cu unt și acoperă cu un alt cerc de pâine Așază-le pe un platou și servește-le alături de ceai

Recomandarea autorului:

Un nutriționist dezvăluie cele patru băuturi pe care nu le-ar cumpăra niciodată din supermarket

Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului

