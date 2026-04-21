CEO-ul McDonald’s, Chris Kempczinski, a fost suspendat după un moment controversat în care a refuzat să guste un burger. Gestul său stârnit reacții virale în mediul oline. Zeci de parodii care au strâns sute de mii de reacții pe rețelele de socializare au apărut după acest incident.

Totul s-a întâmplat în timpul unui eveniment, când șefului companiei i s-a cerut să guste un burger McDonald’s, însă acesta a refuzat, gest interpretat de mulți drept o contradicție cu valorile promovate de brand.

Reacții virale în mediul online

Momentul a fost rapid preluat pe rețelele de socializare, unde internauții au reacționat masiv. Numeroase videoclipuri de parodie, în care Chris Kempczinski este prezentat ezitând să mănânce produsele companiei, au devenit virale și au strâns sute de mii de reacții.

Videoclipul a strâns imediat peste 340.000 de aprecieri, aproape 6.000 de comentarii și peste 22.000 de distribuiri. Internauții au comentat ironic: „Știe ce conține carnea”. „De ce e atât de speriat să muște din propriul burger?”, scrie altul.

„Nu o să mai mănânc niciodată la McDonald’s, pe bune, tipul ăla mi-a spus tot ce trebuia să știu despre restaurant”, a scris alt internaut. „Directorul general al McDonald’s se teme de propria mâncare, nici măcar nu îndrăznește să ia o înghițitură, ceva cu adevărat ciudat”, a comentat altul.

Incidentul a alimentat percepția unei rupturi între conducerea companiei și produsele pe care aceasta le promovează, afectând încrederea consumatorilor. McDonald’s a transmis că suspendarea vine pe fondul neîndeplinirii responsabilităților asociate funcției de CEO.

Compania consideră că gestul lui Kempczinski a afectat credibilitatea brandului internațional.

