Reacții și parodii virale în lanț după ce șeful McDonald's a refuzat să guste din celebrul burger: „Știa ce conține carnea"

Mihai Tănase
Foto: TikTok

CEO-ul McDonald’s, Chris Kempczinski, a fost suspendat după un moment controversat în care a refuzat să guste un burger. Gestul său stârnit reacții virale în mediul oline. Zeci de parodii care au strâns sute de mii de reacții pe rețelele de socializare au apărut după acest incident.

Directorul general al McDonald’s, Chris Kempczinski, a fost suspendat în urma unui incident public care a generat controverse și reacții puternice în mediul online.

Totul s-a întâmplat în timpul unui eveniment, când șefului companiei i s-a cerut să guste un burger McDonald’s, însă acesta a refuzat, gest interpretat de mulți drept o contradicție cu valorile promovate de brand.

Sursa video – X/@hdbdbdj625

Reacții virale în mediul online

Momentul a fost rapid preluat pe rețelele de socializare, unde internauții au reacționat masiv. Numeroase videoclipuri de parodie, în care Chris Kempczinski este prezentat ezitând să mănânce produsele companiei, au devenit virale și au strâns sute de mii de reacții.

Sursa video – X/@hsmarken

Videoclipul a strâns imediat peste 340.000 de aprecieri, aproape 6.000 de comentarii și peste 22.000 de distribuiri. Internauții au comentat ironic: „Știe ce conține carnea”. „De ce e atât de speriat să muște din propriul burger?”, scrie altul.

„Nu o să mai mănânc niciodată la McDonald’s, pe bune, tipul ăla mi-a spus tot ce trebuia să știu despre restaurant”, a scris alt internaut.

„Directorul general al McDonald’s se teme de propria mâncare, nici măcar nu îndrăznește să ia o înghițitură, ceva cu adevărat ciudat”, a comentat altul.

Sursa video – X/@jimwinzz

Incidentul a alimentat percepția unei rupturi între conducerea companiei și produsele pe care aceasta le promovează, afectând încrederea consumatorilor. McDonald’s a transmis că suspendarea vine pe fondul neîndeplinirii responsabilităților asociate funcției de CEO.

Compania consideră că gestul lui Kempczinski a afectat credibilitatea brandului internațional.

Recomandarea autorului

Donald Trump a primit o comandă de la McDonald’s la Casa Albă și a transformat momentul într-un show politic. Ce bacșiș generos a lăsat președintele

Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg

Citește și

Politico: România se afundă din nou în turbulențe politice după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
11:00
Politico: România se afundă din nou în turbulențe politice după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
ECONOMIE Prețul petrolului a scăzut ușor pe fondul posibilelor negocieri între Statele Unite și Iran. Criza din Ormuz continuă
10:13
Prețul petrolului a scăzut ușor pe fondul posibilelor negocieri între Statele Unite și Iran. Criza din Ormuz continuă
ANALIZA de 10 Modelul „Siria”. În conflictul din Orientul Mijlociu, Putin stă deoparte, dar nu-i place postura de observator pasiv. „A fost subminată întreaga politică externă a Rusiei”
10:00
Modelul „Siria”. În conflictul din Orientul Mijlociu, Putin stă deoparte, dar nu-i place postura de observator pasiv. „A fost subminată întreaga politică externă a Rusiei”
RĂZBOI Ucraina refuză pacea rusească. Zelenski respinge ideea retragerii trupelor din Donbas: „Ar fi o înfrângere strategică majoră”
09:41
Ucraina refuză pacea rusească. Zelenski respinge ideea retragerii trupelor din Donbas: „Ar fi o înfrângere strategică majoră”
REACȚIE Erdogan anunță restricții dure pentru arme după atacurile sângeroase din școlile din Turcia
09:09
Erdogan anunță restricții dure pentru arme după atacurile sângeroase din școlile din Turcia
SPORT Nadia Comăneci, premiată pentru întreaga carieră la Laureus 2026: moment emoționant la Madrid pentru prima gimnastă din istorie cu 10 pe linie
08:40
Nadia Comăneci, premiată pentru întreaga carieră la Laureus 2026: moment emoționant la Madrid pentru prima gimnastă din istorie cu 10 pe linie
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal simte cu dinții?
UTILE Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea grăsimii
11:47
Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea grăsimii
REGIM Ce aliment consuma în fiecare zi cel mai bătrân maratonist din lume, care a trăit 114 ani
11:38
Ce aliment consuma în fiecare zi cel mai bătrân maratonist din lume, care a trăit 114 ani
FLASH NEWS Dominic Fritz acuză PSD că face un „dublu joc” în Parlament: PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte
11:31
Dominic Fritz acuză PSD că face un „dublu joc” în Parlament: PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte
NEWS ALERT Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA – SURSE
11:21
Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA – SURSE
VIDEO Ion Cristoiu: Am trăit s-o văd și pe asta! Partidele Pro-occidentale se bat ca să intre în grațiile AUR
10:57
Ion Cristoiu: Am trăit s-o văd și pe asta! Partidele Pro-occidentale se bat ca să intre în grațiile AUR
Gândul de Vreme Temperaturile scad sub cele normale pentru această dată. În ce regiuni plouă cu găleata și unde va ninge. Prognoza ANM pentru Gândul
10:49
Temperaturile scad sub cele normale pentru această dată. În ce regiuni plouă cu găleata și unde va ninge. Prognoza ANM pentru Gândul

