Restaurantele viitorului: inteligența artificială îți „citește” fața și limba și decide ce mănânci

Un nou concept de restaurante apărut în China promite să elimine complet stresul alegerii din meniu. Cu inteligența artificială, clienții sunt analizați în detaliu, iar sistemul le recomandă exact preparatul potrivit pentru starea lor fizică și emoțională.

Cu inteligența artificială, spui adio dilemei din meniu

Puține situații sunt mai frustrante decât momentul în care te așezi la masă și nu știi ce să comanzi. Meniuri stufoase, zeci de opțiuni și, în final, indecizie totală.

În China, problema începe să dispară. O serie de restaurante futuriste folosesc inteligența artificială pentru a decide în locul clientului ce ar trebui să mănânce, eliminând complet „paralizia alegerii”.

Restaurante operate aproape integral de roboți

Noile localuri duc automatizarea la un alt nivel. Roboții nu doar preiau comenzile, ci se ocupă de aproape tot: gătit, servire, curățenie și interacțiunea cu clienții.

În provincia Zhejiang, potrivit Daily Star, aproximativ 60% din activitățile unui restaurant pot fi realizate de roboți. Aceștia sunt antrenați să prepare sute de feluri de mâncare, reducând semnificativ costurile.

Unul dintre cele mai avansate exemple este restaurantul 24 Jieqi Robot Restaurant, unde tehnologia merge și mai departe. Aici, clienții sunt analizați de sisteme AI care le scanează fața și chiar limba, apoi le adresează întrebări despre stilul de viață.

Pe baza acestor date, algoritmul creează un profil detaliat care include:

starea emoțională

obiceiurile zilnice

modul de digestie

În final, sistemul recomandă preparatul considerat ideal pentru acel moment.

Meniu dinamic, adaptat sezonului

Potrivit managerului Cai Haitang, roboții din bucătărie pot găti peste 100 de feluri de mâncare, iar meniul se schimbă în funcție de sezon.

Printre preparatele recomandate se numără:

pui „Three Cup” (cu vin de orez, sos de soia și ulei de susan)

tofu cu icre de crab

picioare de porc braizate

Un punct forte este și supa tradițională Pian Er Chuan, o specialitate locală cu tăiței, carne de porc, legume murate și bambus.

Viitorul industriei sau un experiment?

Conceptul ridică o întrebare clară: este acesta viitorul restaurantelor sau doar un experiment spectaculos?

Pe de o parte, eficiența și personalizarea sunt greu de ignorat. Pe de altă parte, experiența umană, interacțiunea cu ospătarii, recomandările spontane, riscă să dispară.

Un lucru e sigur: tehnologia începe să schimbe radical modul în care alegem și consumăm mâncarea. Iar China pare din nou cu un pas înainte.

