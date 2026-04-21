Hidratarea este foarte importantă pentru organism deoarece permite corpului să funcționeze corect. După cum știm, acest echilibru este esențial în fiziologia umană, deoarece toate procesele depind de el, scrie El Economista.

De obicei, ne gândim la apă, deoarece consumul ei asigură o hidratare bună, esențială pentru menținerea unei stări bune de sănătate fizică și mentală la orice vârstă. Totuși, o parte din populație apelează la supermarketuri pentru a consuma și alte tipuri de băuturi.

Deși la prima vedere credem că ne fac bine, realitatea este diferită. De aceea, un nutriționist a dezvăluit care sunt cele patru băuturi pe care nu le-ar cumpăra niciodată din astfel de magazine, dar și motivele pentru care a făcut acest clasament.

Care sunt băuturile pe care un nutriționist nu le-ar cumpăra niciodată

Totodată, acesta a precizat că alegerea sa nu ține doar de caloriile pe care le conțin, ci și de modul în care aceste lichide afectează metabolismul și organe esențiale, precum rinichii:

Băuturi izotonice : Cresc rapid nivelul glicemiei și nu aduc niciun beneficiu dacă nu te antrenezi mai multe ore pe zi. Cu alte cuvinte, dacă nu ești un atlet de performanță care aleargă ore în șir, această băutură nu te hidratează în mod special.

Ceaiuri reci la doză/sticlă : Deși pe ambalaj scrie „ceai", beneficiile reale ale plantei sunt aproape inexistente în acest format.

Cafele reci gata de băut : Expertul avertizează că acestea conțin adesea grăsimi de calitate slabă și o cantitate foarte mare de zahăr pentru a masca gustul.

Băuturi vitaminizate: Deși sunt prezentate ca un sprijin pentru sănătate, medicul explică faptul că vitaminele folosite sunt sintetice.

