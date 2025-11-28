Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Marcel Ciolacu a comentat pe marginea scandalului diplomelor false care s-a soldat cu demisia de vineri a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a făcut o paralelă cu cazul său, precizând că și în prezent este urmărit de scandalul diplomei de bacalaureat în baza unor acuzații false, apărute exact în perioada candidaturii sale.

În scandalul demisiei ministrului Apărării, fostul premier a remarcat că „Moșteanu nu trebuia să-și dea demisia azi, ci în ziua în care trupele americane s-au retras”.

Marcel Ciolacu a dat apoi detalii despre o situație similară, fiind de notorietate povestea diplomei sale de bacalaureat, despre care s-a sugerat intens că nu ar exista sau conține note modeste. Totul în contextul candidaturii sale la funcția supremă în strat.

Ionuț Cristache: V-au fugărit cu studiile, cu diploma, mi-aduc aminte, nu se mai putea trăi în România dacă nu apărea diploma lui Ciolacu. Și a apărut diploma lui Moșteanu.

Marcel Ciolacu: La mine a fost o telenovelă întreagă.

Cristache: Da, da, da. Erați candidat și trebuia să nu fiți cumva.

„Cel mai corect a fost ca pe (legea) 544 să facă solicitare la Inspectoratul Școlar de la Buzău”

Ciolacu: Cel mai corect a fost ca pe (legea) 544 să facă solicitare la Inspectoratul Școlar de la Buzău să fie întrebat: și-a luat bacalaureatul în anul în care a terminat liceul? Răspunsul a fost da. Cu ce medie? 7,03. Și s-a încheiat. Stați că și-acum e pe Internet că eu nu am bacalaureat. Deci manipularea a continuat.

În acest context, fostul premier a punctat că exemplul lui Moșteanu ar fi trebuit urmat și de purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, implicată într-un scandal similar (Detalii AICI). Politicianul și fosta jurnalistă au absolvit aceeași facultate privată, Universitatea Ecologică. „Și eu, ca doamna purtătoare de cuvânt, am terminat Universitatea Ecologică. Nu era acreditată universitatea, normal că am dat licența la Universitatea București, la fel ca doamna purtător de cuvânt”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ion Cristoiu: „USR-iștii sunt ca niște coropișnițe. E clar că Moșteanu nu are facultate”

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: „Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală”