Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: „Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală”

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău, în cursul zilei de duminică, 16 noiembrie 2025. Fostul premier a făcut o serie de declarații, după depunerea candidaturii, menționând că se întoarce „acasă”, acolo „unde a crescut”.

Alegerile vor avea loc la data de 7 decembrie 2025, ziua în care și Capitala își va alege noul primar. Marcel Ciolacu susține că țara are nevoie de reforme structurale, menționând și că județul Buzău ar putea deveni „județul pilot pentru o reformă reală în administrația publică”.

„Oamenii așteaptă de la noi să fim eficienți, să fim transparenți, să aibă servicii mult mai bune și mai ieftine, mai ales într-un context în care inflația a ajuns la 10% și avem o scădere a nivelului de trai. România are nevoie de reforme structurale, dar România nu are nevoie să confunde cuvântul reformă cu concedieri colective. Sunt două lucruri total diferite.

(…) Prin digitalizare, printr-o reformă reală a administrației locale, putem să schimbăm într-un ritm rapid toată această percepție și toată această discuție interminabilă în ceea ce privește reforma administrativ-teritorială. Eu sunt ferm convins că (…) nu avem nicio problemă ca județul Buzău să devină județul pilot pentru o reformă reală în administrația publică. Veți vedea că, fără să schimbi Constituții, fără să schimbi legi sau Codul administrativ, acest lucru se poate face doar prin voință politică”, a precizat Marcel Ciolacu.

„Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală”

Fostul premier a mai menționat că a revenit „acasă”, în locul în care „a crescut”.

„N-am venit să-mi caut serviciu, sunt parlamentar tot prin votul buzoienilor, nu fac un pas înapoi, părerea mea e că fac un pas imens înainte, mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală, unde am fost de la consilier municipal, consilier județean, viceprimar la prefect interimar, unde știu cel mai bine.

Am fost președintele Comisiei de Cod administrativ, cunosc legile foarte bine și vreau toată experiența pe care am acumulat-o în acești ani, cât am stat mai mult la București și în Legislativ, împreună cu colegii mei, cu prietenii mei, cu partenerii mei să implementăm pentru Buzău ceea ce ne dorim cu toții”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Reacția primarului Constantin Toma

O reacție a venit și din partea lui Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

„Marcele, te-am criticat de-a lungul timpului, dar poate să confirme și Înalt Prea Sfinția Sa Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, critica este ruptă din rai. Și, dacă lucrurile se îndreaptă, și tu sunt sigur că te vei îndrepta, vom avea de câștigat toți buzoienii. În primul rând, mă autocritic și sunt cel mai critic cu mine. Când greșesc, îmi dau singur palme, nu aștept să-mi dea alții. Avem foarte mult de muncă și, într-adevăr, Buzăul are un potențial absolut fabulos. Prin realizarea acestei autostrăzi (A7), cât te-ar înjura lumea, autostrada va fi legată de numele de Marcel Ciolacu și-mi place foarte mult poza ta, adică nu este poză, panourile astea în care scrie doar Marcel Ciolacu pe un panou”, a precizat Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, arată Agerpres.ro.

Sursă foto: Facebook Marcel Ciolacu