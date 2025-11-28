Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „USR-iștii sunt ca niște coropișnițe. E clar că Moșteanu nu are facultate”

Malina Maria Fulga
28 nov. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre scandalul în care este implicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care, spune el, contrazice chiar principiile prin care partidul din care face parte s-a lansat în politica românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre acuzațiile aduse ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, privind studiile sale, acesta fiind acuzat că ar fi mințit în CV-ul său. Cristoiu susține că acest lucru încalcă flagrant principiile pe care partidul din care face parte, USR, le-a promovat încă de la înființarea sa.

„Problema este că ei sunt bolșevici și sunt coropișnițe. E clar că omul n-are facultate, pierdem timp. Pentru un partid care ne-a tocat la creier până acum că PSD, Ciolacu și Ciucă n-au studii și că ei au studii la NATO.”

Cristoiu îl critică dur pe ministrul Apărării Naționale, susținând că un om care a mințit în legătură cu studiile sale nu are ce căuta într-o funcție-cheie a statului român.

„În cazul Moșteanu avem de-a face cu un tip care n-are studii, dar este în contradicție cu gura lor mare, un asemenea om nu are cum  să fie ministru al Apărărilor Naționale. E semianalfabet, dar potrivit pentru ei.”

