Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, a ironizat, vineri, seria de demisii care a lovit Guvernul Bolojan.

Ponta a postat o imagine pe pagina sa de Facebook în care apare președintele Nicușor Dan, alături de mai mulți lideri USR. Poza apare modificată, doi foști vicepremieri sunt taiați din imagine, ambii fiind implicați în controverse. Este vorba de Ionuț Moșteanu, care a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale, și despre Dragoș Anastasiu, care a demisionat din funcția de vicepremier al cabinetului Bolojan, după scandalul privind mita oferită, timp de opt ani, unei funcționare ANAF, deja condamnată la închisoare.

„«Pas cu Pas» citat din Iohannis – (nu știu cine a făcut poza – că aș menționa)”, a comentat Ponta.

