Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență

Luiza Dobrescu
28 nov. 2025, 11:16, Actualitate
După Ionuţ Moşteanu, de la Apărare, a venit rândul să se clatine şi CV-ul altui om din echipa premierului Ilie Bolojan. Purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, este și ea absolventă a unei instituții de învățământ superior private, de rangul Bioterra, Universitatea Ecologică. 

Lucru pe care aceasta a uitat să-l menţioneze în CV-ul de pe site-ul Guvernului. A scris doar că a obţinut licenţa în Drept la Universitatea Bucureşti, în 1996.

Dogioiu nu a menţionat instituţia emitentă, mai ales că în perioada anilor de după Revoluţie, cele mai multe universităţi private  funcționau în regim de autorizare/organizare în tranziție, iar examenele de licență se susțineau la universități acreditate sau de stat.

Este şi cazul Universității Ecologice din București (UEB), care a fost acreditată instituțional prin Legea nr. 282/2003 (publicată în Monitorul Oficial nr. 460/28 iunie 2003).

În HG nr. 940/2004 (publicată în Monitorul Oficial nr. 617/7 iulie 2004), la UEB apare Facultatea de Drept – specializarea „Drept”, cu statut „A” (acreditată).

Nu este numai cazul acesteia. De-a lungul timpului, mai multe persoane publice au avut, în diverse biografii/CV-uri publice sau relatări de presă, mențiuni despre studii la Universitatea Ecologică.

Ioana Dogioiu a publicat pe pagina de Facebook, la scurt timp, copii ale diplomei de licenţă, faţă-verso, pentru a nu mai fi nevoită să dea explicaţii suplimentare cu privire la studiile pe care le-a urmat la Universitatea Ecologică.

