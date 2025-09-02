Prima pagină » Diverse » Se întâmplă în România. Bătută de amant, apoi călcată cu mașina, dar femeia a refuzat să depună plângere la Poliție

02 sept. 2025, 15:52, Diverse
Foto - ilustrativ: Pixabay.com

Femeie bătută crunt în plină stradă. Un bărbat din judeţul Prahova este cercetat după ce şi-a bătut amanta, în plină stradă, după care a lovit-o cu maşina. Deși femeia bătută crunt nu a sesizat autorităţile despre agresiune, aceasta a fost văzută pe stradă, plină de sânge, determinând o martoră să anunţe imediat Poliţia.

Intervenţia poliţiştilor prahoveni a avut loc marţi dimineaţă, după ce o femeie a anunţat autorităţile că a văzut pe stradă o persoană care sângerează.

Femeie bătută crunt în plină stradă. Victima și agresorul au o relație extraconjugală

”Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil au fost sesizaţi la data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 07.30, de către o persoană din comuna Baba Ana, cu privire la faptul că a observat, pe o stradă din aceeaşi localitate, o femeie care prezenta urme de sânge la nivelul feţei. În cel mai scurt timp, a fost constituită o echipă operativă, formată de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil, care s-au deplasat la faţa locului pentru efectuarea cercetărilor. Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul şi ar fi acroşat victima, părăsind locul faptei imediat după incident”, informează reprezentanţii Poliţiei judeţene Prahova.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că victima şi agresorul se cunosc. Ambii căsătoriţi şi au o relaţie extraconjugală. Nu se cunosc cu exactitate cauzele pentru care între cei doi s-a ajuns la agresiune fizică.

Femeia a refuzat să anunţe autorităţile

Deşi rănită serios, femeia nu a anunţat autorităţile şi nici nu s-a dus la spital, până când a fost văzută de o altă femeie care a anunţat Poliţia. Poliţişti au chemat imediat un echipaj de ambulanţă, care i-a acordat victimei îngrijiri medicale, femeia fiind luată şi dusă la spital.

În final, poliţiştii l-au găsit pe agresor, un bărbat de 53 de ani. Acesta a fost prins în localitatea Tătaru, în timp ce se afla în autoturism. Cercetările sunt în desfăşurare, fiind coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, mai punctează oficialii Poliţiei.

