Manelistul Tzancă Uraganu: „Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…Dacă îi dădeam vreun cuțit poate regretam.”

Încă un derapaj comis de manelistul Tzancă Uraganu a iscat furie pe internet. Invitat la emisiunea „un PODCAST mișto” moderat de „Bursucu”, manelistul, pe numele său real Andrei Velcu, a dezvăluit că a agresat femei cu care a avut relații.

Tzancă Uraganu: „Când o femeie țipă, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești”,

„Nu știu neapărat dacă regret că i-am dat o palmă. Dacă îi dădeam vreun cuțit poate regretam. Sau nu știu, ferească Dumnezeu. (…) Și ea a căutat-o foarte mult și era o femeie care te făcea, te aducea în starea aia”, a povestit Tzancă, întrebat dacă regretă că a lovit-o pe fosta parteneră.

„Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești. Sau… nu știu. Mai se întâmplă (sic!) o chestie de-asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… Nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior – ceva mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”.

Potrivit G4Media , moderatorul Bursucu nu a avut nicio reacție.

Reacții furioase

Videoclipul a strâns peste 115.000 de vizualizări pe YouTube și aproape 3.000 de aprecieri. Mai mulți internauți au avut reacții nervoase în secțiunea de comentarii a videoclipului, criticând atitudinea manelistului, dar și a moderatorului:

„Nu este în regulă să normalizăm publicarea online a oamenilor care agresează femeile. Indiferent de cum este femeia. Nu e normal, domnule Bursuc” „Aici omul spune clar că lovește femeile din viața lui ca o practică normală și nu ai avut niciun comentariu” „Burscule, unde ți-e tricoul cu «Stop Violența» împotriva femeilor? Pentru acest invitat nu l-ai purtat. Interesant, dublu standard” „Se poate să se sesizeze Poliția Română din oficiu pentru declarațiile pe care domnul uraganul le-a oferit de bunăvoie? mulțumim. Execrabil personaj. Povestește cum e absolut normal să agresezi o femeie după ce a plâns-o pe Teodora Marcu el fiind tot un personaj pasibil oricând de femicid”. „Vă rog să faceți o plângere la CNA, să nu mai fie pe net un clip care normalizează violența împotriva femeilor și să descurajăm genul ăsta de discurs public”. „Un bărbat adevărat nu va da niciodată, dar niciodată în cineva ca să își arate masculinitatea. Un băiețel cu probleme de gestionare a emoțiilor, cu lipsa încrederii în el, și mommy issues, va da într-o femeie”.

Sursa Foto: CANCAN

