Ședință la Guvern pe tema situației românilor blocați în Orientul Mijlociu: 300 de cetăţeni ar urma să fie evacuaţi din Israel prin Egipt

Luni, de la ora 9.30, premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință la Palatul Victoria, pe tema situației românilor blocați în urma conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Mediafax.

La reunire vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor.

Toți românii aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță, a declarat, duminică seara, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Bolojan a convocat o ședință la Guvern privind situația românilor blocați în Orientul Mijlociu

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM a anunțat că va opera zboruri speciale pentru aducerea în țară a cetățenilor români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu.

După obținerea aprobărilor autorităților egiptene pentru cursele speciale Cairo – București, peste 360 de români vor putea ajunge pe Aeroportul Otopeni în dimineața zilei de luni, a anunțat compania duminică într-un comunicat.

Până duminică seara, au fost înregistrate peste 1.060 de solicitări de asistenţă, cu excepţia Emiratelor Arabe Unite

Un prim grup de cetăţeni români – 300 – ar urma să fie scos din Israel şi va trece în Egipt, de unde vor fi preluaţi de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a prezentat duminică seara date referitoare la numărul de cetăţeni români aflaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.„Vorbim despre Israel, circa 624 de cetăţeni români, din aceştia cam 30-30 şi ceva sunt minori. În Qatar vorbim de 159 de cetăţeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită vorbim de 25 de cetăţeni români, din care mai multe familii cu copii, trei copii cred că sunt. În Ramallah vorbim de 46 de cetăţeni români în atenţie, nu avem informaţii legate de minori. În Kuwait vorbim despre şase adulţi şi doi copii. În Iran vorbim de nouă persoane. În Oman de circa 90 de turişti români. În Iordania vorbim de 99 de cetăţeni români. În Emiratele Arabe Unite, situaţia este un pic mai complicată. Vom reveni cu cifre pe măsură ce acestea sunt clarificate. Vorbim despre câteva sute de persoane, deci acolo este un număr semnificativ. În Siria nu am avut solicitări de repatrieri. În Liban a fost un număr de solicitări de informaţii, dar deocamdată nu există solicitări de repatriere. În Irak avem un cetăţean român al cărui zbor s-a anulat. Acestea sunt cifrele la acest moment”, preciza duminică seară Andrei Ţărnea.

AUTORUL RECOMANDĂ