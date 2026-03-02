Prima pagină » Știri externe » Teheranul îl acuză pe Trump că a trecut „linia roșie”, după uciderea lui Khamenei. Iranul amenință cu represalii violente: „A fost un război ales”

Teheranul îl acuză pe Trump că a trecut „linia roșie”, după uciderea lui Khamenei. Iranul amenință cu represalii violente: „A fost un război ales”

Mihai Tănase
02 mart. 2026, 11:04, Știri externe
Teheranul îl acuză pe Trump că a trecut „linia roșie”, după uciderea lui Khamenei. Iranul amenință cu represalii violente: „A fost un război ales”

Iranul acuză că președintele Donald Trump a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem iranian. Teheranul avertizează că represaliile sunt inevitabile și susține că actualul conflict a fost declanșat deliberat.

Iranul a lansat un avertisment dur la adresa Donald Trump, acuzându-l că a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem iranian. Declarația a fost făcută de ministrul adjunct de Externe de la Teheran, Saeed Khatibzadeh, într-un interviu difuzat duminică de CNN.

Oficialul iranian a subliniat că moartea liderului suprem nu are doar o dimensiune politică, ci și una religioasă, cu potențial de a provoca reacții ample în rândul comunităților șiite din regiune și din lume.

„Desigur, din punct de vedere religios, el a fost un mare lider, astfel încât mulți dintre credincioșii șiiți din regiune și din întreaga lume vor reacționa la acest lucru”, a afirmat Khatibzadeh.

„Este foarte evident că președintele Trump a depășit o linie roșie foarte periculoasă. Nu avem altă opțiune decât să răspundem”, a declarat diplomatul iranian.

Iranul lovește bazele militare americane din Orientul Mijlociu

După loviturile lansate sâmbătă de Statele Unite și Israel, Iranul a răspuns cu un val de atacuri fără precedent asupra mai multor state care găzduiesc baze militare americane, inclusiv Bahrain și Emiratele Arabe Unite. Atacurile au continuat și duminică, fiind raportate victime civile, distrugeri semnificative și perturbări majore ale traficului aerian și maritim.

Khatibzadeh a susținut că Teheranul a transmis anterior avertismente clare statelor din Golf.

„Am comunicat cu ele: fie să închidă acele baze americane care amenință constant Iranul și sunt folosite pentru a ataca Iranul, fie nu avem altă opțiune decât să ripostăm”, a spus oficialul.

Ministrul adjunct a explicat că Iranul nu dispune de capacitatea de a lovi direct teritoriul american, ceea ce limitează opțiunile strategice ale Teheranului.

„Iranul nu poate ajunge pe teritoriul american, așa că nu avem altă opțiune decât să atacăm orice bază aflată sub jurisdicție americană”, a declarat el.

Întrebat dacă mai există spațiu pentru diplomație, Khatibzadeh a afirmat că Washingtonul a „dezamăgit” în mod repetat Iranul și că „nu exista nicio necesitate de a începe această agresiune”.

În opinia sa, actualul conflict putea fi evitat.

„Dacă președintele Trump nu voia să vadă Iranul ripostând, nu ar fi trebuit să înceapă acest război de la bun început. A fost un război ales”, a concluzionat diplomatul iranian.

Recomandarea autorului:

Războiul din Iran, testul politic major pentru Trump înaintea alegerilor „midterm” din SUA. Sprijin fragil în sodaje

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Rusia livrează arme Iranului, dar sunt ca o picătură de apă dulce într-un ocean. „Kremlinul nu are nicio intenție de a salva Teheranul de atacurile lansate de SUA și Israel”
11:24
Rusia livrează arme Iranului, dar sunt ca o picătură de apă dulce într-un ocean. „Kremlinul nu are nicio intenție de a salva Teheranul de atacurile lansate de SUA și Israel”
FLASH NEWS Rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco, una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, a fost lovită de o dronă și închisă ca măsură de precauție
11:22
Rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco, una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, a fost lovită de o dronă și închisă ca măsură de precauție
INEDIT Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei în Germania. Gestul nevinovat poate atrage sancțiuni severe 
11:17
Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei în Germania. Gestul nevinovat poate atrage sancțiuni severe 
RĂZBOI Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut vertiginos cu până la 25%, în contextul conflictului din Iran. Care sunt riscurile pentru Europa
10:55
Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut vertiginos cu până la 25%, în contextul conflictului din Iran. Care sunt riscurile pentru Europa
FLASH NEWS Tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu: Evacuări masive în sudul Libanului, după atacurile israeliene. „Luptele cu Hezbollah ar putea dura zile întregi“
10:50
Tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu: Evacuări masive în sudul Libanului, după atacurile israeliene. „Luptele cu Hezbollah ar putea dura zile întregi“
RĂZBOI Prețul petrolului a sărit de 80 de dolari pe baril, după atacurile iraniene asupra navelor în Strâmtoarea Hormuz
10:10
Prețul petrolului a sărit de 80 de dolari pe baril, după atacurile iraniene asupra navelor în Strâmtoarea Hormuz
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Digi24
Măsura anunțată de NATO ca răspuns la posibile lovituri cu rachete balistice și drone din partea Iranului
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Test în România cu Chery Tiggo 4: SUV-ul chinezesc care atacă Dacia Duster și Suzuki Vitara
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Din ce este făcută coaja de ou?
SPORT Nelu Varga, de neoprit după calificarea în play-off. Investiții masive la CFR Cluj, „de 10 ori mai mulți bani”
11:38
Nelu Varga, de neoprit după calificarea în play-off. Investiții masive la CFR Cluj, „de 10 ori mai mulți bani”
RĂZBOI Ministrul Energiei, informații de ultimă oră despre depozitele de carburanți, pe fondul războiului din Iran. Soarta României în situație de avarie
11:34
Ministrul Energiei, informații de ultimă oră despre depozitele de carburanți, pe fondul războiului din Iran. Soarta României în situație de avarie
VIDEO Ion Cristoiu: Ce-ar fi fost dacă rușii, în decembrie 1989, schimbau regimul Ceaușescu omorând într-un bombardament familia Ceaușescu? 
11:30
Ion Cristoiu: Ce-ar fi fost dacă rușii, în decembrie 1989, schimbau regimul Ceaușescu omorând într-un bombardament familia Ceaușescu? 
NEWS ALERT Vot unanim pentru extinderea consultării interne în PSD. Social-democrații decid dacă mai rămân la guvernare – SURSE
11:24
Vot unanim pentru extinderea consultării interne în PSD. Social-democrații decid dacă mai rămân la guvernare – SURSE
VIDEO Președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, explică regulile din lumea moto: „Nu contează că ești inginer sau frizer, toți sunt egali… dar apar și pedepse”
11:20
Președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, explică regulile din lumea moto: „Nu contează că ești inginer sau frizer, toți sunt egali… dar apar și pedepse”
SĂNĂTATE Informarea corectă și timpul fac diferența în diagnosticul oncologic
11:15
Informarea corectă și timpul fac diferența în diagnosticul oncologic

Cele mai noi

Trimite acest link pe