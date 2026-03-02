Teheranul îl acuză pe Trump că a trecut „linia roșie”, după uciderea lui Khamenei. Iranul amenință cu represalii violente: „A fost un război ales”

Iranul acuză că președintele Donald Trump a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem iranian. Teheranul avertizează că represaliile sunt inevitabile și susține că actualul conflict a fost declanșat deliberat.

Iranul a lansat un avertisment dur la adresa Donald Trump, acuzându-l că a depășit „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem iranian. Declarația a fost făcută de ministrul adjunct de Externe de la Teheran, Saeed Khatibzadeh, într-un interviu difuzat duminică de CNN.

Oficialul iranian a subliniat că moartea liderului suprem nu are doar o dimensiune politică, ci și una religioasă, cu potențial de a provoca reacții ample în rândul comunităților șiite din regiune și din lume.

„Desigur, din punct de vedere religios, el a fost un mare lider, astfel încât mulți dintre credincioșii șiiți din regiune și din întreaga lume vor reacționa la acest lucru”, a afirmat Khatibzadeh. „Este foarte evident că președintele Trump a depășit o linie roșie foarte periculoasă. Nu avem altă opțiune decât să răspundem”, a declarat diplomatul iranian.

Iranul lovește bazele militare americane din Orientul Mijlociu

După loviturile lansate sâmbătă de Statele Unite și Israel, Iranul a răspuns cu un val de atacuri fără precedent asupra mai multor state care găzduiesc baze militare americane, inclusiv Bahrain și Emiratele Arabe Unite. Atacurile au continuat și duminică, fiind raportate victime civile, distrugeri semnificative și perturbări majore ale traficului aerian și maritim.

Khatibzadeh a susținut că Teheranul a transmis anterior avertismente clare statelor din Golf.

„Am comunicat cu ele: fie să închidă acele baze americane care amenință constant Iranul și sunt folosite pentru a ataca Iranul, fie nu avem altă opțiune decât să ripostăm”, a spus oficialul.

Ministrul adjunct a explicat că Iranul nu dispune de capacitatea de a lovi direct teritoriul american, ceea ce limitează opțiunile strategice ale Teheranului.

„Iranul nu poate ajunge pe teritoriul american, așa că nu avem altă opțiune decât să atacăm orice bază aflată sub jurisdicție americană”, a declarat el.

Întrebat dacă mai există spațiu pentru diplomație, Khatibzadeh a afirmat că Washingtonul a „dezamăgit” în mod repetat Iranul și că „nu exista nicio necesitate de a începe această agresiune”.

În opinia sa, actualul conflict putea fi evitat.

„Dacă președintele Trump nu voia să vadă Iranul ripostând, nu ar fi trebuit să înceapă acest război de la bun început. A fost un război ales”, a concluzionat diplomatul iranian.

Recomandarea autorului:

Războiul din Iran, testul politic major pentru Trump înaintea alegerilor „midterm” din SUA. Sprijin fragil în sodaje