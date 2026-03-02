Prima pagină » Actualitate » „Aveți un colet la numărul dvs”. Nu accesați linkul. Vă poate lăsa imediat fără contul de WhatsApp

02 mart. 2026, 10:56, Actualitate
Atacatorii solicită bani, ulterior, contactelor din telefon / foto: Mediafax Foto

Este una dintre cele mai răspândite tentative de fraudă din ultimele luni. Un mesaj banal primit pe numărul de telefon care te poate lăsa fără contul de WhatsApp.

Tot mai mulți români au primit pe numărul de telefon un mesaj în care sunt anunțați că au un colet în așteptare, iar pentru a vedea despre ce este vorba, trebuie accesat un link.

Este o schemă simplă și eficientă, iar răufăcătorii se bazează pe două lucruri: coincidență și grabă. Poate chiar așteptați un colet. Poate sunteți doar curios. Însă nu trebuie să accesați acel link.

Cum funcționează?

În momentul în care linkul este accesat, veți fi redirecționat către un site care arată aproape identic cu cel al unei firme de curierat: logo, culori, structură, hartă, însă site-ul este o clonă.

Pe pagină apare un număr AWB deja completat. Vi se va spune că pachetul este în tranzit și trebuie ridicat urgent dintr-un locker, deoarece spațiul este ocupat. Veți fi pus să selectați un punct de livrare pe hartă, iar confirmarea se va face instantaneu și exact ca a unui sistem legitim.

Imediat veți fi informat că veți primi o notificare pe WhatsApp, iar în cazul în care nu apare „înseamnă că ați greșit ceva”. Următorul pas sugerat este să intrați pe aplicația WhatsApp, la secțiune „Dispozitive conectate”.

În momentul în care atacatorii primesc accesul, pot trimite mesaje în numele dumneavoastră către familie, prieteni sau colegi pentru a solicita bani sub pretexte urgente.

Astfel de site-uri sunt realizate de profesioniști și pot funcționa o perioadă până sunt închise, de aceea este esențială vigilența.

Ce trebuie să faceți

NU accesați linkurile primite prin SMS sau WhatsApp de la expeditori necunoscuți. Verificați direct pe site-ul oficial al firmei de curierat, tastând manual adresa în browser. Nu furnizați coduri, date personale sau acces la aplicați. Activați verificarea în doi pași pe WhatsApp din setări. Raportați imediat mesajele suspecte sau ștergeți-le.

