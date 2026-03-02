Prima pagină » Știri » Cu ce temperaturi începe primăvara. Unde plouă și unde persistă ceața. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
02 mart. 2026, 10:59, Știri
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene de ceață, iar vizibilitatea este redusă în zonele vizate.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat cum va fi vremea astăzi, 2 martie 2026, a doua zi de primăvară calendaristică.

În regiunile intracarpatice și în zonele de deal și de munte, vremea va fi caldă pentru începutul lunii martie, iar în rest valorile termice vor fi creștere față de ziua precedentă.

  • Temperaturile se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea, în nord-estul țării, pe arii restrânse, vor fi ploi slabe.
  • Vântul va sufla slab și moderat.
  • Temperaturile maxime se vor situa în general între 6 și 16 grade.

În Dealurile de Vest vor fi precipitații în prima parte a zilei, iar noaptea – pe arii restrânse – îndeosebi în centru și sud-est”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Ceață, chiciură, lapoviță și polei

În această dimineață, la 0ra 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară – minus 6 grade Celsius – s-a înregistrat la Miercurea Ciuc.

  • La aceeași oră, la București era minus 2 grad Celsius, iar ceața și-a făcut simțită prezența.

Sursa – ANM

  • S-a depus chiciură în Moldova, potrivit ANM, iarla Focșani a burnițat și a apărut poleiul.
  • Au fost 0 grade la Constanța și 2 grade la Sulina.

La Baia Mare, termometrele au arătat minus 1 grad, la Oradea au fost 2 grade Celsius, iar la Arad și Timișoara s-a înregistrat 1 grad.

Au fost minus 3 grade la Brașov și la Ploiești, minus 2 grade la Bacău și minus 1 grad la Craiova, conform informațiilor furnizate de ANM.

