Mihai Tănase
02 mart. 2026, 08:04, Știri externe
Alertă MAE pentru românii prinși în Israel în contextul războiului din Orientul Mijlociu: Contactați de urgență Consulatul de la Haifa
Foto: Freepik.com - Imagine cu rol ilustrativ

Ministerul Afacerilor Externe a emis un anunț de ultimă oră destinat cetățenilor români aflați în zonele afectate de războiul din Orientul Mijlociu, în special pe teritoriul Israelului.

Potrivit mesajului publicat pe pagina oficială de Facebook a instituției, românii care se află în prezent în Statul Israel și nu mai dețin pașapoarte românești valabile sau care le-au pierdut ori deteriorat sunt rugați să solicite sprijin consular de urgență.

„Cetățenii români care se află în prezent în Statul Israel și nu mai au pașapoarte românești valabile sau le-au pierdut/deteriorat, sunt rugați să apeleze de urgență Consulatul General al României la Haifa, la numărul de telefon +972 543 998 038, pentru a li se întocmi documentele necesare de călătorie”, a transmis MAE român pe Facebook.

Autoritățile române precizează că demersul este necesar pentru facilitarea deplasării în siguranță a cetățenilor români, în condițiile deteriorării situației de securitate din regiune. Consulatul General al României la Haifa rămâne principalul punct de contact pentru asistență consulară în această perioadă.

Zborurile TAROM pentru repatrierea românilor prinși în războiul din Orientul Mijlociu, reprogramate din cauza blocajelor la frontieră

