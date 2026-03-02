Prima pagină » Economic » Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut vertiginos cu până la 25%, în contextul conflictului din Iran. Care sunt riscurile pentru Europa

Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut vertiginos cu până la 25%, în contextul conflictului din Iran. Care sunt riscurile pentru Europa

Ruxandra Radulescu
02 mart. 2026, 10:55, Economic
Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut cu până la 25%, în urma  din cauza temerilor că războiul din Iran va reduce aprovizionarea cu gaze din regiunea Golfului, în special exporturile din Qatar, transmite Bloomberg.

Cotațiile au crescut cu până la 25% – cea mai mare creștere din august 2023 – după ce traficul de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit în mare parte în weekend, în contextul conflictelor din Iran.

Strâmtoarea OHormuz reprezintă o rută de bază de transport pentru 20% dintre exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate. De asemenea, prețurile la petrol au crescut brusc.

Situația riscă să genereze un nou șoc pe piețele de gaze de la invazia Rusiei în Ucraina, în urmă cu patru ani. Deși țările asiatice cumpără cea mai mare parte a gazului natural din Orientul Mijlociu, orice perturbare ar crește concurența pentru surse alternative, ceea ce ar determina o explozie a prețurilor la nivel mondial, inclusiv în Europa.

Care este impactul asupra Europei

Europa este deosebit de expusă. Stocurile de gaze sunt neobișnuit de scăzute, iar regiunea trebuie să importe volume mari de gaze naturale lichefiate în această vară pentru iarna viitoare. Dacă transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz ar fi oprit timp de o lună, prețurile europene la gaze s-ar putea majora cu peste 50%, potrivit Goldman Sachs Group Inc.

Conflictul s-a intensificat în weekend, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul. Teheranul a răspuns cu atacuri care vizau mai multe țări. Navele-cisternă de gaze naturale lichefiate care urmau să încarce mărfuri în Qatar și Emiratele Arabe Unite par să-și refacă rutele.

Iranul a declarat că nu intenționează să închidă calea navigabilă Ormuz, însă navele au început să evite strâmtoarea aproape imediat după începerea conflictului. Qatar a anunțat o suspendare temporară a întregii navigații maritime.

Contractul olandez TTF pentru gaze naturale, considerat referința europeană, a crescut vertiginos la 38,885 euro, după ce anterior câștigase peste 22%.

FOTO: Envato

