Prințul William ar fi vrut ca fostul prinț Andrew să fie scos din linia de succesiune încă de anul trecut. Ce ”frustrări” ar avea Prințul de Wales

Prințul William a dorit ca Andrew Mountbatten-Windsor să fie înlăturat de pe linia de succesiune anul trecut, notează Independent. Potrivit relatărilor din presa internațională, Prințul ar fi „frustrat” de întârzierea în îndepărtarea fostului Duce de York din linia tronului.

În ordinea succesiunii, Andrew stă în spatele prințului William și al celor trei copii ai săi, George, Charlotte și Louis, apoi prințului Harry și cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet. vor insista să adopte o lege a Parlamentului pentru a-l da afară odată ce ancheta poliției se va încheia.

Anterior s-a dezvăluit că William dorea ca Andrew să fie scos din rândul regal după interviul său dezastruos la BBC Newsnight din 2019, iar relatările din Times indicau că viitorul rege dorea ca fostul Duce de York să fie înlăturat din linia de succesiune în 2025.

Potrivit sursei citate, Guvernul ia în considerare o legislație pentru a-l înlătura pe fostul prinț după arestarea acestuia, suspectat de conduită necorespunzătoare în funcții publice. Totuși, sursa citată menționează că procesul ar putea dura „ani” pentru a fi finalizat.

Fostul Duce de York este încă sub investigație după activitatea sa ca trimis comercial al Regatului Unit între 2001 și 2011, acuzații sugerând că ar fi împărtășit informații clasificate cu asociați, inclusiv cu pedofil condamnat Jeffrey Epstein. Australia și Noua Zeelandă și-au exprimat ambele sprijinul pentru înlăturarea fostului prinț, notează sursa citată.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a scris într-o scrisoare: „Având în vedere evenimentele recente legate de Andrew Mountbatten-Windsor, scriu pentru a confirma că guvernul meu ar fi de acord cu orice propunere de a-l înlătura din linia succesiunii regale.”

Fostul prinț Andrew a negat întotdeauna orice faptă ilegală în legătură cu Epstein, dar nu a răspuns direct la cele mai recente acuzații.

În trecut, în spațul public au apărut informații potrivit cărora William a îndemnat pe regretata regină și pe tatăl său să-l îndepărteze pe fostul Duce de York din rândul regal și că, de asemenea, a dorit ca fratele său să fie exilat „înainte ca putreziciunea să se instaleze”.

