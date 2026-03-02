Prima pagină » Actualitate » Ce să mănânci la micul-dejun, dacă ții post. Mihaela Bilic ne spune ca e alimentul care ține de foame toată ziua

02 mart. 2026, 10:55, Actualitate
Perioada postului aduce, adesea, și întrebarea clasică: ce să mănânci la micul-dejun ca să nu ți se facă foame imediat? Potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic, secretul nu stă în cantitate, ci în alegerea în mod inteligent a alimentelor care oferă sațietate.

Specialista atrage atenția cu privire la una dintre cele mai frecvente greșeli în post.

Alimentul „vedetă” care ține de foame în post

Vorbim despre consumul excesiv de carbohidrați, adică pâine, paste sau cartofi. Toate aceste produse ridică rapid glicemia și, în plus, duc la senzația de foame la scurt timp după ce au fost consumate.

Soluția pe care o recomandă Mihaela Bilic este un ingredient simplu și accesibil tuturor: ciupercile. Ea le numește „carnea vegetală”, datorită texturii și a capacității de a oferi sațietate pentru o perioadă îndelungată de timp.

Ciupercile sunt alegerea ideală și asta dintr-un motiv simplu: au un conținut mare de apă și fibre, dar și o structură care stimulează senzația de plenitudine la nivelul stomacului. Totodată, vin cu foarte puține calorii, ceea ce le face potrivite pentru un mic-dejun echilibrat.

Într-adevăr, specialiștii în nutriție spun că dimineața este bine să consumăm ciuperci deoarece:

  • au volum mare și densitate calorică scăzută;
  • contribuie la menținerea senzației de sațietate;
  • nu provoacă fluctuații mari ale glicemiei;
  • pot înlocui preparate mai grele, bogate în carbohidrați.

Rețetă de ciuperci gătite la micul-dejun

Mihaela Bilic recomandă variante simple și rapide, ușor de integrat în rutina zilnică. Astfel, ciupercile pot fi sotate la tigaie cu puțin usturoi și verdeață sau pot fi adăugate într-o „omletă” vegetală pe care o facem din făină de năut.

Pe lângă alegerea alimentului potrivit, reputatul medic nutriționist subliniază și câteva principii de bază: combină fibrele cu o sursă de proteine vegetale și evită mesele bazate exclusiv pe produse de panificație. De asemenea, alegerea preparatelor simple, cât mai puțin procesate, este foarte importantă.

Pe durata postului Paștelui, micul-dejun nu trebuie să fie complicat pentru a fi eficient. Dacă faceți alegerile corecte, cum sunt ciupercile, puteți avea energie și senzație de sațietate pentru multe ore, fără să simți nevoia de gustări intermediare.

