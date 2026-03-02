Prima pagină » Știri externe » Tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu: Evacuări masive în sudul Libanului, după atacurile israeliene. „Luptele cu Hezbollah ar putea dura zile întregi“

Tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu: Evacuări masive în sudul Libanului, după atacurile israeliene. „Luptele cu Hezbollah ar putea dura zile întregi“

02 mart. 2026, 10:50, Știri externe
Armata israeliană a început, luni dimineața, atacuri asupra grupării Hezbollah, susținute de Iran, în tot Libanul, ceea ce a dus la evacuări în masă. IDF a îndemnat locuitorii din aproape 50 de sate din estul și sudul Libanului să evacueze zona înaintea unor posibile atacuri de represalii, după ce Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului. Drumurile din sudul Libanului și cele care duc din suburbiile sudice ale Beirutului erau blocate luni dimineață de oamenii care fugeau.

Videoclipurile verificate de Al Jazeera arată evacuări deplasări masive în orașul al-Abbassieh din sudul Libanului.

Atacurile israeliene asupra Hezbollah în Liban, vin după după ce gruparea militantă a lansat rachete și drone către Israel, ca represalii pentru uciderea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului. Gruparea musulmană șiită este de mult timp unul dintre principalii aliați ai Teheranului în Orientul Mijlociu.

Astfel, atacurile israeliene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, controlate de Hezbollah, și asupra sudului Libanului au ucis cel puțin 31 de persoane și au rănit 149, a declarat ministerul sănătății din Liban.

Agenția Națională de Știri din Liban a citat Centrul de Operațiuni de Urgență în Sănătate Publică al ministerului, care a declarat că victimele au fost cauzate de „raidurile inamice israeliene” asupra suburbiilor dens populate din sudul capitalei, cunoscute sub numele de Dahiyeh, și în mai multe zone din sudul Libanului. Cifrele nu sunt definitive și ar putea crește pe măsură ce eforturile de salvare continuă.

Echipele de urgență lucrau pentru a îndepărta resturile și a transporta răniții la spitalele din apropiere, a declarat ministerul.

Armata israeliană: Luptele cu Hezbollah ar putea dura zile întregi

Șeful armatei israeliene a declarat că luptele cu Hezbollah, care au început luni dimineață devreme, ar putea dura „multe” zile.

„Am lansat o campanie ofensivă împotriva Hezbollah”, a declarat Eyal Zamir într-un videoclip distribuit luni de armată și preluat de AFP, la câteva ore după ce gruparea militantă libaneză a lansat rachete, ceea ce a declanșat o serie de atacuri israeliene în Liban.

„Trebuie să fim pregătiți pentru multe zile de luptă – multe”, a subliniat Zamir.

 

